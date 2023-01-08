Минобороны Украины прокомментировало ситуацию в Соледаре

Минобороны Украины прокомментировало ситуацию в Соледаре1
- 8.01.2023, 15:40
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Сейчас там идут ожесточенные бои.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию на Востоке Украины, в частности — Соледаре, где идут ожесточенные бои.
«На Востоке ситуация сложная. На некоторых участках Донецкой области мы понемногу шаг за шагом продвигаемся вперед. А на некоторых – наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные. Сконцентрировали они там немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области или, по крайней мере, с пропагандистской целью захватить хоть какой-нибудь населенный пункт. Сейчас очень тяжело в Соледаре», – сказала Маляр.
Как писал сайт Charter97.org, Соледар продолжает бороться. Поля вокруг города усеяны телами российских оккупантов.