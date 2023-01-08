Известный российский пропагандист развеял миф о «едином народе» 8 8.01.2023, 15:52

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Украинцы — другая нация.

Известный российский военный пропагандист Александр Коц заявил, что простые украинцы поддерживают ВСУ. Об этом военкор написал в своем Telegram-канале.

«В освобожденные (захваченные российской армией — прим.) города заходишь, там в глазах рябит от жовто-блакитного. В каждом парке памятник захиснику батькивщины. На каждой школе табличка мраморная с погибшим героем АТО из этого поселка. Там в каждой школе класс защиты отечества, как-то у них там это называется. И это дает свои плоды. Эти люди себя русскими не считают», — рассказал Коц.

Коллаборантов, как заметил российский пропагандист, становится все меньше.

«Если вначале их было много, они говорили: мы потерпим. Сейчас такой почты практически нет. Это уже другие люди, другая нация», — резюмирует Коц.

Как писал сайт Charter97.org, экс-главарь «ДНР», военный преступник Игорь Гиркин, набросился на Пригожина за провалы у Бахмута и Соледара.

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