Умер экс-глава Коласовского театра Григорий Шатько 8.01.2023, 16:29

Ему было 63 года.

В субботу 7 января не стало бывшего директора Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Григория Шатько. О смерти артиста сообщили на странице театра в Instagram.

Григорию Шатько было 63 года. Он заслуженный артист Республики Беларусь, в течение 15 лет (1997–2012) руководил Витебским драмтеатром имени Якуба Коласа, был ведущим мастером сцены. В 2002 году получил премию «За духовное возрождение».

Прощание с артистом состоится в понедельник 9 января на большой сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа в Витебске (начало гражданской панихиды – в 12:00).

Похоронят бывшего директора театра 10 января на его родине – в агрогородке Раков Воложинского района Минской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».