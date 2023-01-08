Умер экс-глава Коласовского театра Григорий Шатько
- 8.01.2023, 16:29
Ему было 63 года.
В субботу 7 января не стало бывшего директора Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Григория Шатько. О смерти артиста сообщили на странице театра в Instagram.
Григорию Шатько было 63 года. Он заслуженный артист Республики Беларусь, в течение 15 лет (1997–2012) руководил Витебским драмтеатром имени Якуба Коласа, был ведущим мастером сцены. В 2002 году получил премию «За духовное возрождение».
Прощание с артистом состоится в понедельник 9 января на большой сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа в Витебске (начало гражданской панихиды – в 12:00).
Похоронят бывшего директора театра 10 января на его родине – в агрогородке Раков Воложинского района Минской области.