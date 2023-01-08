The NYT: Украина разрабатывает дрон-истребитель танков 7 8.01.2023, 16:37

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ВСУ пытаются собрать маленькую гранату, которую можно будет прикрепить к БПЛА.

Украинские военные пытаются поднять эффективность беспилотников на новый уровень, пишет The New York Times. Они пытаются собрать маленькую, практически невесомую гранату, которую можно будет прикрепить к дрону и с ее помощью уничтожать 40-тонные российские танки.

«Война — это экономика. Это деньги. И если у вас есть дрон за $3 000 и граната за $200, и вы уничтожаете танк стоимостью $3 млн, это очень интересно», — рассказал изданию украинский солдат Граф (представился журналистам по позывному), отвечающий за группу беспилотников своего подразделения.

За время войны беспилотники показали свою незаменимость на поле боя как для российской армии, так и для украинской. Их используют в разведке, корректировке артиллерийского огня и прямых атаках так называемых дроном-камикадзе.

Теперь Граф и его команда пытаются повысить эффективность дронов, чтобы их можно было использовать для переноса гранат.

Основная сложность — создать такую гранату. По словам Графа, она должна весить около 1,1 фунта — это максимальный вес, который дрон DJI Mavic 3 может нести без существенного нарушения полета.

Сейчас боеприпасы весом около 1 фунта не могут пробить корпус бронетранспортера или танка, говорит Граф.

Чтобы сконструировать гранату желаемого веса, его команда использовала 3D-принтер. С его помощью они пытаются создать облегченный корпус гранаты, которая при этом сможет пробить броню танка. Работа Графа и его подразделения — это постоянные эксперименты с гранатами различной конструкции.

Военнослужащие также досконально изучают каждое устройство, прежде чем приступать к установке взрывчатки на дрон. Они исследуют боеприпасы, отправляемые Украине из Германии, США, Франции и других стран.

Наиболее приемлемые для переноса дроном гранаты поставляет Украине Германия — DM51. Она весит как раз около фунта. Однако DM51 создана для того, чтобы уничтожать людей, и против танка она не эффективна.

Более тяжелые гранаты M433, поставляемые США, могут пробить броню танка, однако они предназначены для стрельбы только из ручных гранатометов, а не сбрасываются с дронов. Их уже пробуют устанавливать на дронов.

Военные из подразделения Графа аккуратно зажимают гранату в тисках, вынимают гильзу, содержащую порох, а затем откручивают алюминиевый стакана над носиком гранаты. С помощью плоскогубцев и других ручных инструментов они выводят из строя предохранители гранаты. Когда это удается сделать, гранату осторожно устанавливают на беспилотник.

При неправильном обращении такая граната может легко взорваться. А ее еще нужно отправить на фронт.

Никто из подразделения Графа не погиб во время работы над гранатами, но этот процесс опасен для солдат на передовой, рассказал он. Там военные не знают, как устроены такие гранаты.

Несмотря на высокие риски, команда Графа продолжает совершенствовать гранаты. Сейчас у них уже есть боеприпасы, которые могут пробить броню танков и которые всего на полфунта тяжелее необходимого.

«Мы делаем гранаты из мусора», — пошутил Граф. «Но если вы можете уничтожить танк из Mavic, вы лучший в этой войне».

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