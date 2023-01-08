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Украинские пограничники захватили опорный пункт россиян под Бахмутом

  • 8.01.2023, 17:15
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Украинские пограничники захватили опорный пункт россиян под Бахмутом
Фото: AP

Оккупанты отброшены.

Украинские пограничники захватили опорный пункт российских оккупантов под Бахмутом, где сейчас идут самые ожесточенные бои.

«Пограничники под Бахмутом захватили вражеский опорный пункт. В течение ночи россияне пытались вернуть утраченную позицию, но безуспешно. Оккупанты отброшены. В ближнем бою наши воины уничтожили 18 захватчиков, еще 24 ранили», — заявили пограничники.

Как писал сайт Charter97.org, командир батальона «Волат» (записал обращение из Бахмута, который защищают «калиновцы».

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