Украинские пограничники захватили опорный пункт россиян под Бахмутом
- 8.01.2023, 17:15
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Оккупанты отброшены.
Украинские пограничники захватили опорный пункт российских оккупантов под Бахмутом, где сейчас идут самые ожесточенные бои.
«Пограничники под Бахмутом захватили вражеский опорный пункт. В течение ночи россияне пытались вернуть утраченную позицию, но безуспешно. Оккупанты отброшены. В ближнем бою наши воины уничтожили 18 захватчиков, еще 24 ранили», — заявили пограничники.
Как писал сайт Charter97.org, командир батальона «Волат» (записал обращение из Бахмута, который защищают «калиновцы».