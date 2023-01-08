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Bild: Россия может использовать территорию Беларуси для нового нападения

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  • 8.01.2023, 17:26
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Bild: Россия может использовать территорию Беларуси для нового нападения

Активизировались совместные военные учения.

Военная группировка Беларуси и России почти непрерывно находится на учебных заданиях и концентрируется на ведении боевых действий в городах, пишет BILD.

«Также будет использован опыт российских вооруженных сил из боевых действий в Украине. Целью усиления группировки называется укрепление обороноспособности «Союзного государства», — приводит сообщения белорусского госТВ немецкое издание.

«В последнее время в Украине и странах Запада высказываются опасения, что Россия может использовать территорию своего союзника Беларуси для очередного нападения на Украину», — резюмирует Bild.

Как писал сайт Charter97.org, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.

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