Bild: Россия может использовать территорию Беларуси для нового нападения

Bild: Россия может использовать территорию Беларуси для нового нападения6
- 8.01.2023, 17:26
- 3,866
Активизировались совместные военные учения.
Военная группировка Беларуси и России почти непрерывно находится на учебных заданиях и концентрируется на ведении боевых действий в городах, пишет BILD.
«Также будет использован опыт российских вооруженных сил из боевых действий в Украине. Целью усиления группировки называется укрепление обороноспособности «Союзного государства», — приводит сообщения белорусского госТВ немецкое издание.
«В последнее время в Украине и странах Запада высказываются опасения, что Россия может использовать территорию своего союзника Беларуси для очередного нападения на Украину», — резюмирует Bild.
Как писал сайт Charter97.org, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.