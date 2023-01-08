Кинбурская коса — кинжал под ребро армии РФ 1 Александр Коваленко

8.01.2023, 17:37

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Российское командование это понимает.

Кинбурнская коса — серая зона? Это не я сказал, но такой вывод можно сделать из тех официальных заявлений тех официальных лиц, которые звучат сейчас. Но даже если это и так, то, что это нам дает и чем это может закончится для Левобережной Херсонщины?

Прежде всего, серая зона это участок, на котором отсутствует контроль территории одной из сторон конфликта. То есть, там где нет контроля ВСУ и РОВ — это серая зона. Но при этом это не означает, что этот контроль в коротко-срочной перспективе может возникнуть. Хотя, назвать участок в 17800 га серой зоной… сложно. Но…

Я уже не первый раз пишу о формировании на Левом берегу Херсонщины операционной зоны, которая сейчас достигает в глубину 20 км. Эта операционная зона является следствием огневого контроля над Левобережьем с Правого берега, в следствие чего РОВ даже отвели часть своих подразделений.

В этой зоне присутствуют подразделения РОВ для удержания РОВ обороны, в случае, например, форсирования Днепра ВСУ, что полный бред, но все же, они рассматривают этот вариант. Но ни будет никакого форсирования, все вырисовывается намного жестче… в перспективе.

13 декабря я писал следующее: Кинбурнская коса, является для российской группировки на левобережке кинжалом под ребром. Командование РОВ это прекрасно понимает, но поделать с фактором косы ничего не может.

Тогда я слышал много критики, что коса неудобна для логистики. Ок. Но…

Но вот в том-то и дело, если взять карту боевых действий, раскрыть ее и рассмотреть… Нафаршированный РОВ более чем на 15 БТГр 29-й, 35-й и 36-й ОВА треугольник Васильевка-Токмак-Мелитополь. Резервные 6 БТГр на межпутье Херсонщины и Запорожской области.

А между тем, на Левом берегу 20 км операционной зоны, которая может выстрелить от Кинбурнской косы до Голой пристани, Олешек и Новой Каховки. А, что такое выстрел? Это напор. Это возможности ВСУ за полторы недели освободить более 8,5 тысяч квадратных километров!

Зачем, уважаемые эксперты, нужна долговременная и основательная логистика, если все готово для того, чтобы загнать кинжал под ребро, провернуть и оставить. Навсегда. Кинбурнская коса.

Александр Коваленко, Telegram

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