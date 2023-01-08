Украина вернула 50 своих бойцов
- 8.01.2023, 17:44
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Среди них — защитники Мариуполя и Чернобыльской АЭС.
Украина и РФ провели первый в 2023 году обмен пленными в воскресенье, 8 января. Из российского плена вернулись еще 50 защитников.
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Домой вернулись 33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Это бойцы ВСУ (их 25), ТРО (5), Нацгвардии (13), Госпогранслужбы (4), Военно-морских сил (3), а также Сил специальных операций. Самому старшему освобожденному — 54 года, самому младшему — 19
Отмечается, что среди возвращенных бойцов — защитники Мариуполя и Чернобыльской АЭС.