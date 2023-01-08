WP: Лучше остановить Путина сейчас 8.01.2023, 18:08

США нужно предоставить Украине больше оружия, чтобы не воевать с Россией самим.

На войне, которая продолжается в Украине, сейчас, наверное, можно сказать только одно: что бои и разрушения продолжатся. Владимир Путин полностью настроен вернуть под российский контроль всю Украину или, если не удастся, уничтожить ее как жизнеспособную страну. Он верит, что его историческая судьба, его миссия – это восстановить Российскую империю. И, как заметил Збигнев Бжезинский много лет назад, Российская империя без Украины невозможна.

«Мы оба имели дело с Путиным много раз. И мы убеждены: он верит, что время на его стороне, что может истощить украинцев и что единство США и Европы в поддержке Украины, в конце концов, распадется. Следует отметить, что российская экономика и народ будут страдать, пока война продолжается. Но россияне выдерживали и хуже», – пишут в статье для Washington Post бывший Госсекретарь Кондолиза Райс и экс-министр обороны США Роберт Гейтс (статью приводит «Зеркало недели. Украина»).

Они считают, что для Путина поражение – это не вариант. Он не может вернуть Украине четыре восточных области, которые уже объявил частью России. Если он не добьется военного успеха в этом году, ему следует сохранить контроль над позициями на юге и востоке Украины. Эти территории могут стать отправной точкой для возобновления наступления позже, чтобы захватить все украинское побережье Черного моря, весь Донбасс, а затем начать движение дальше на запад. Между российской оккупацией Крыма и полномасштабным вторжением прошло 8 лет. Это, по мнению авторов, говорит о терпении Путина в попытках выполнить свое предназначение.

Райс и Гейтс указывают и на то, что ответ Украины на вторжение был героическим. А украинская армия показала себя блестяще. Но, несмотря на это, экономика страны в руинах, миллионы людей уехали за границу, инфраструктура уничтожена, а значительная часть природных ресурсов, промышленных возможностей и аграрных земель оказались под российским контролем. Украинские военные и экономические возможности почти полностью зависят от поддержки Запада, в том числе США. Без очередного украинского прорыва и успеха против российских сил давление требований на Западе, чтобы Украина согласилась на перемирие и переговоры, будет расти. Российская армия останется на сильных позициях, что позволит ей возобновить вторжение, когда она будет готова к этому. Райс и Гейтс настаивают, что это неприемлемо.

«Единственный способ избежать такого сценария – это чтобы США и союзники срочно обеспечили Украине резкое увеличение военных поставок и возможностей, достаточное, чтобы сдержать восстановленное российское наступление и чтобы вытеснить российские силы с юга и востока», – пишут авторы.

Они указывают, что Конгресс выделил достаточно денег, чтобы заплатить за такое подкрепление. Нужно только решение США и союзников предоставить украинской армии дополнительное военное оборудование, которое ей нужно, а прежде всего мобильную «броню». Райс и Гейтс напоминают о решении Вашингтона отправить Украине БМП Bradley. Они называют такой шаг «похвальным, хоть и запоздалым». Авторы объясняют, что отправка американских тяжелых танков Abrams влечет серьезные логистические вызовы. Поэтому Германия и другие союзники должны подставить плечо. Страны НАТО также должны обеспечить украинцев дальнобойными ракетами, передовыми беспилотниками и большим количеством боеприпасов (включая артиллерийские снаряды), а также большими возможностями в области разведки и наблюдения и т.д.

«Эти возможности нужны за считанные недели, а не месяцы. Все чаще члены Конгресса и другие участники нашего общественного дискурса спрашивают: «Почему мы должны беспокоиться? Это не наше сражение». Но США усвоили горький урок – в 1914, 1941, 2001 годах, – что не спровоцированную агрессию и атаки против верховенства закона и международного порядка нельзя игнорировать. В конце концов наша безопасность всегда оказывалась под угрозой и нас втягивали в конфликт. На этот раз мировые экономики, включая нашу уже видят инфляционное влияние и сокращение экономического роста из-за односторонней агрессии Путина. Лучше остановить его сейчас, прежде чем США и НАТО в общем не пришлось сделать еще больше», – подчеркивают Райс и Гейтс.

Они объясняют, что Украина – решительный партнер, готовый взять на себя последствия войны, чтобы американцам не пришлось нести такое бремя самим в будущем. А обращение президента Владимира Зеленского к Конгрессу в прошлом месяце авторы сравнивают с призывом, который Уинстон Черчилль совершил в феврале 1941 года: «Дайте нам инструменты, и мы закончим работу». Но если Путин станет сильнее, он может не дать Западу такой выбор. Чтобы избежать конфронтации с Россией в будущем, нужно помочь Украине выгнать захватчиков сейчас. Это тот урок истории, которым нужно сейчас руководствоваться. И он требует безотлагательных действий, пока еще не поздно.

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