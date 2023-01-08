Украинские военные сбили вражеский вертолет и дрон

Украинские военные сбили вражеский вертолет и дрон1
- 8.01.2023, 18:22
- 2,822
ВСУ опубликовали видео уничтожения российского БПЛА.
Украинские защитники сегодня, 8 января, сбили российский вертолет Ка-52 и беспилотник «Орлан-10» на востоке.
Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.
«Сегодня, 8 января 2023 года, воины ЗРК С-300В1 воздушного командования «Центр» с 11:00 до 14:00, на восточном направлении, уничтожили вражеский вертолет вероятно Ка-52 и БПЛА «Орлан-10», который пытался разведать наших позиций», - говорится в сообщении.
Кроме того, Воздушные силы опубликовали видео уничтожения вражеского дрона.
Ранее сайт Charter97.org писал, что ВСУ сбили российский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.