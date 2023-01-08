закрыть
8 января 2023, воскресенье, 19:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные сбили вражеский вертолет и дрон

1
  • 8.01.2023, 18:22
  • 2,822
Украинские военные сбили вражеский вертолет и дрон

ВСУ опубликовали видео уничтожения российского БПЛА.

Украинские защитники сегодня, 8 января, сбили российский вертолет Ка-52 и беспилотник «Орлан-10» на востоке.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

«Сегодня, 8 января 2023 года, воины ЗРК С-300В1 воздушного командования «Центр» с 11:00 до 14:00, на восточном направлении, уничтожили вражеский вертолет вероятно Ка-52 и БПЛА «Орлан-10», который пытался разведать наших позиций», - говорится в сообщении.

Кроме того, Воздушные силы опубликовали видео уничтожения вражеского дрона.

Ранее сайт Charter97.org писал, что ВСУ сбили российский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников
В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин
Шандарахнули и по Токмаку
Шандарахнули и по Токмаку Александр Невзоров