Андрей Пионтковский: Безоговорочная капитуляция РФ должна быть принята до 31 мая 6 8.01.2023, 18:37

Андрей Пионтковский

Максимальный срок жизни Путина вычисляется очень просто.

Как слово наше отзовется, –

И нам сочувствие дается,

Как нам дается благодать.

Вот слово наше от 21 декабря:

Политическая позиция лидеров стран Запада, выраженная в заявлениях саммитов G7 от 12 октября и 12 декабря, безупречна. Но что-то пока мешает пожилому нерешительному человеку в Овальном кабинете реализовать эту достойную позицию в поставках героической Украине оружия Победы, пишет российский политолог Андрей Пионтковский в статье для kasparov.ru.

Решительный украинский генерал стоит в 84 километрах от Мелитополя и готов пройти этот путь, взять ключевой в системе российской обороны город и положить конец агонии Путина, колебаниям Байдена и геноциду украинского народа. Но для этого ему нужно 300 танков, 700 бронетранспортеров и 500 гаубиц.

Генсек НАТО Столтенберг справедливо сказал на днях: «Тhe price we pay is in money. While the price the Ukrainians pay is in blood.

If Putin succeeds we will all pay a much higher price»

Сегодня в Белом Доме и в Капитолии Президент истекающей кровью сражающейся Украины будет убеждать Запад выполнить свой союзнический долг.

Прошло совсем немного времени, но мы уже можем оценить, насколько убедительны были 21 декабря в Вашингтоне и Президент Зеленский, и не в меньшей степени украинская журналистка Ольга Кошеленко, задавшая Байдену заключительный и самый главный вопрос на совместной пресс-конференции двух президентов:

«Когда началось полномасштабное вторжение, официальные лица США заявили, что Украина никогда не получит системы Patriot, потому что, как вы сказали, это может привести к опасной эскалации. А прямо сейчас сегодня Вы их поставляете. Но Украина нуждается в большем потенциале вооружений, включая ракеты большой дальности – ATACMS.

Возможно, я покажусь наивной, но нельзя ли сделать этот процесс более коротким и предоставить Украине необходимые для освобождения всех ее территорий вооружения без проволочек? Спасибо».

По своему политическому эффекту я сравнил бы его со знаменитым вопросом Татьяны Малкиной на первой и последней пресс-конференции ГКЧП 19 августа 1991 года: «Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью совершили государственный переворот?» Вопрос Малкиной сломал ГКЧП, не сам по себе, конечно, а потому что к тому времени ГКЧП был уже внутренне сломлен. Так же и с вопросом Ольги Кошеленко. Судя по извинительному и невнятному тону ответа Байдена, его самого уже тяготели те вериги самоограничений в военной помощи Украине, которые навязывали ему «непораженцы» во главе с его советником по национальной безопасности:

«Ответ – да. Но существует целый альянс, которому крайне важно продолжать поддерживать Украину. И идея о том, что мы дадим Украине военные средства, которые принципиально отличаются от тех, что уже поступают, потенциально могла бы расколоть НАТО... Так или иначе, мне есть что еще сказать, но я, наверное, уже сказал слишком много».

Вот слово наше от 2 января:

Резко возросшая субъектность Украины, осознание Западом той исторической миссии, которую выполняет Украина, одна сражающаяся сегодня за безопасность всего благополучного Запада, обвалили позиции «непораженцев» в администрации США. Как справедливо заметил, выступая в Верховной Раде после своего визита в Вашингтон, Президент Зеленский «Украина стала одним из лидеров Свободного мира. Мы помогли Западу найти себя и почувствовать, насколько он преобладает. Никто уже там не боится России».

И, наконец, 4, 5, 6, 7 января из Вашингтона и европейских столиц обрушился рождественский каскад депеш, заявлений, решений и утечек о грядущих в ближайшее время поставках Украине современных наступательных вооружений. И не просто наступательных, а конкретно заточенных под ту стратегическую наступательную операцию, на которую очень прозрачно намекал человек, стоящий в 84 (пока!) километрах от Мелитополя.

Вся эта огромная информация будет систематизирована на 8-ом Рамштайне – назначенной на 20 января встрече 55 стран-союзников Украины на уровне министров обороны. Союзники согласуют и надежно обеспечат материальными ресурсами План Принуждения преступного путинского режима к миру на известных четырех условиях (план мира Зеленского), закрепленных в двух совместных заявлениях G7/G8 по Украине:

Безоговорочная Победа Украины, полное восстановление ее территориальной целостности;

Гарантии безопасности Украины в послевоенный период;

Репарации, наложенные на агрессора;

Привлечение к ответственности российских военных преступников, включая Путина.

В неотвратимости реализации Плана Принуждения убеждают и такие индикаторы последних дней, как решения стран НАТО о резком расширении ими производства вооружений и презрительно-холодная реакция всего Запада на путинскую дешевку с рождественским «перемирием». Еще несколько недель назад с ним бы очень долго созванивались и сюсюкались по этому поводу. А сегодня реакция Киева, Вашингтона, Лондона, Брюсселя и даже Парижа идентична: пошел на…

Он взвешен и найден очень легким. Максимальный срок жизни этого жалкого «православного» сморчка вычисляется очень просто. Единственный оставшийся у него военно-политический ресурс – трупы мобиков. На какой сотне тысяч (миллионе) Россия перестанет их ему покорно поставлять? Он сам не знает. Надеется несколько месяцев протянуть. Но передаваемые Украине, наконец, современные системы вооружения позволят ей перемалывать путинскую биомассу быстрее, чем российские военкомы ее поставлять.

Безоговорочная капитуляция путинской Дзюдохерии должна быть принята до 31 мая 2023 года. 31 мая 1223 года Русь потерпела тяжелое поражение в битве на Калке. Монголо-ордынско-московитское иго продолжалось в разных формах 800 лет. Оно не имеет право переползти в свое девятое столетие.

