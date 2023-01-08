В Беларуси православного священника, который молился за ВСУ, отстранили от службы 7 8.01.2023, 18:50

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Дионисий Коростелев находится под арестом.

Священник Дионисий Коростелев в новогоднем молебне прочитал записку о здравии «воинов и защитников Украины». Как писал сайт Charter97.org, за это прихожанка пожаловалась на него лукашистской активистке Ольге Бондаревой, которая и опубликовала донос на клирика. В результате тот был задержан ГУБОПиКом.

Появилось письмо главы РПЦ в Беларуси Вениамина, датированное 4 января и адресованное благочинным Минской епархии, по этому «инциденту». Правящий архиерей отстраняет священника от совершения священнодействий (фактически, запрещает в служении) для принесения покаяния. По мнению митрополита, молитвы за защитников Украины вносят соблазн в среду верующих, пишет Хрысціянская візія: НЕ ВАЙНЕ!».

В то же самое время в Минске Свято-Елисаветинский монастырь не просто молится, но и открыто собирает помощь российским военнослужащим, воюющим против Украины. Никаких прещений по отношению к ним не применяется.

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