«Ненависть белорусов к властям только возросла» 2 8.01.2023, 19:06

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фото: nn.by

Ситуация в Беларуси будет зависеть от Украины и стран Запада.

Какие события были главными в ушедшем 2022 году? Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

— Главное — это экономическая катастрофа в Беларуси. Когда так называемые независимые экономисты ссылаются, что падение ВВП Беларуси около 4%, я бы им хотел сказать: вы уж тогда верьте и данным по «выборам», где Лукашенко себе 90% нарисовал.

Думаю, что падение ВВП в Беларуси — не менее 10% в этом году. Почему? БелАЭС практически не работала. Производство нефтепродуктов, по различной информации, упало от 30 до 50%. Режим потерял рынок нефтепродуктов Украины, где 80% импортного бензина было из Беларуси, сделанного из российской нефти. Значительно сократились поставки и в ЕС.

Мы знаем, что значительно упало производство калия, потому что невозможно его вывозить железной дорогой или в обход. Упал транзит, причем как по линии Север-Юг, потому что украинский рынок закрылся, так и по линии Запад-Восток, ведь действуют санкции, поставки нефтепродуктов и других товаров упали. Практически прекратилась российско-украинская торговля, которая после 2014 года шла через территорию Беларуси.

Также Россия сама прекратила поставки газа по двум газопроводом, которые из Сибири шли через Беларусь в Польшу и дальше.

Когда сегодня говорят, что ВВП упал на 4%, то это просто смешно. Многие направления белорусской экономики, многолетние европейский и украинский рынки во многом для режима Лукашенко потеряны. Это еще один такой серьезный момент.

Безусловно, режим Лукашенко — соучастник агрессии. Война пришла в наш дом. Только добрая воля украинского руководства, что не наносились военные удары по территории Беларуси. Сейчас же мы знаем, что если будут совершены попытки наступления россиян из нашей страны, то в этом случае военные объекты на территории Беларуси станут законной целью, а, может, даже и объекты инфраструктуры, например — железная дорога, которая достаточно близко находится к украинской границе. Ведь это будет основное логистическое средство для снабжения войск.

Кстати, это и является в определенной степени гарантией, что не будет долговременного нападения со стороны Беларуси. Для россиян железная дорога, автотрассы в Беларуси — это «дороги жизни» на сегодняшний день. Это последние линии торговли с ЕС, причем не только для Беларуси, не только для России, но и для Китая. Думаю, КНР здесь тоже давит на Россию, чтобы вторжения не было.

Третий момент, который стоит отметить — настроения людей не изменились. Ненависть к властям только возросла. Да, люди боятся и запуганы, но это не прибавило любви к режиму, к России. Беларусь стоит на пороге изменений. Только сейчас все будет зависеть от других игроков — Украины, стран Запада. Насколько быстро закончится война и Россия проиграет.

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