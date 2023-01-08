Российский оккупант назвал имя командира, собравшего «мобиков» в Макеевке в актовом зале 6 8.01.2023, 19:55

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Во время удара ВСУ военные слушали речь Путина.

Как сообщал сайт Charter97.org, 1 января в полночь ВСУ «поздравили» с Новым годом мобилизованных РФ в оккупированной Макеевке, расположившихся в здании училища №19.

Сегодня появилось видео, как российский военнослужащий Антон Головинский, который выжил после удара по базе оккупантов в Макеевке, называет имя командира, собравшего «мобиков» в актовом зале. Этот приказ отдал полковник Еникеев Роман.

«В новогоднюю ночь нас собрали в актовом зале слушать речь Путина. Нам сказали выполнять приказ, преступный приказ полковника Романа Еникеева, из-за которого все наши ребята погибли», — рассказал Головинский.

Головинского доставили в госпиталь в Ростов-на-Дону, где спустя несколько дней он умер от несовместимых с жизнью травм. Он был рядовым 44-го мотострелкового полка. Оккупант получил ожогов 75% тела.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко убежден, что это видео было обнародовано неспроста – все поражения снова хотят повесить на командиров среднего звена.

Как писал сайт Charter97.org, в результате трех прицельных ударов HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, оккупанты потеряли 700 военных: 400 убитых и 300 раненых. Здание училища полностью уничтожено.

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