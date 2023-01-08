ВСУ рассказали о российской информационной спецоперации 8 8.01.2023, 20:19

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Операция «возмездия» — фейк.

Минобороны РФ заявило запустило фейк о гибели 600 украинских защитников в Краматорске. Российские оккупанты заявили, что это операция «возмездия» за удар ВСУ по Макеевке.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии «Суспільному» сказал, что это заявление не соответствует действительности — россияне не могут наносить высокоточные удары. Он назвал его информационной операцией.

«Эта информация настолько же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это информационная операция Министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их больших скоплений личного состава, их складов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет», — подчеркнул Череватый.

Как писал сайт Charter97.org, российский оккупант назвал имя командира, собравшего «мобиков» в Макеевке в актовом зале.

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