Белоруска ищет студента, который 12 лет назад писал музыку к ее песне 5 8.01.2023, 20:45

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иллюстрационное фото

Эта история может стать рождественским чудом.

В декабре 2010-го Ольга сочинила стихотворение о любви и решила превратить его в песню. Написала в соцсетях пост о том, что ищет композитора, который согласился бы ей помочь. Нужный человек откликнулся, но общее дело они так и не закончили. Сейчас женщина ищет того самого музыканта, чтобы довести начатое до конца. Историю женщины рассказывает блог «Люди». Мы перепечатываем этот текст.

Ольга живет в одном из областных центров. Стихи, сказки и рассказы она пишет почти 25 лет. Друзья и знакомые, говорит, постоянно спрашивали: «Почему ты не издашь сборник?» Женщина не хотела, считала, что это ее, личное.

— В один из дней декабря 2010-го я сидела дома, и у меня в голове появились слова. Будто кто-то мне их подарил и сказал: «Садишь и пиши». И буквально минут за 10−15 у меня родилось стихотворение о любви, — вспоминает Ольга, с чего все началось. — Это стихотворение звучало в моей голове, словно мелодия, и я подумала: почему бы не сделать это песней? Возможно, эти красивые слова помогли бы людям соединить сердца или возродить прежние чувства.

Ольга стала смотреть в интернете, кто из белорусских артистов смог бы исполнить ее композицию. Полистала фамилии, но связаться ни с кем не решилась. Подумала, вряд ли кто-то захочет сотрудничать с начинающим автором. За этой идей появилась другая: найти такого же начинающего композитора, который бы бесплатно сочинил к ее словам музыку. Она написала в «Одноклассниках» пост — и в друзья к ней постучались два человека.

— Каким образом я выбрала одного из них, уже не помню. Это был молодой парень. Мы с ним немного попереписывались. Мне были близки его отношение к жизни, его рассуждения, и я поняла: вот он, автор мелодии к моей песне, — говорит Ольга. — Отправила ему стихотворение. Ему очень понравилось. Он честно признался: написать музыку будет тяжело, но он попробует. Сказал: «Буду стараться, раз вы мне доверили».

Над музыкой молодой человек работал две недели. Периодически он присылал Ольге то, что получалось. Они обсуждали, что стоит доделать и изменить. В какой-то момент начинающий композитор отправил женщине демо, где он сам под минус напевал их общую песню.

— Мы созвонились, он поинтересовался: «Как вам?», я ответила: «Прекрасно», но попросила еще немного над этим поработать. Сделать более современной, — описывает ситуацию собеседница. — Что случилось потом, я точно не помню. Мне кажется, у него что-то произошло. На какое-то время мы перестали общаться, а потом потерялись.

Со временем забылся и пароль от страницы в «Одноклассниках», с которой Ольга писала композитору. А демо с его голосом затерялось в череде компьютерных файлов. Да и доделывать песню с другим музыкантом женщина не хотела.

— Недавно я решила почистить свой ноутбук. Отслушивала и отсматривала то, что можно удалить, и нашла то самое демо, — продолжает Ольга. — Подумала, возможно, это знак, чтобы мы завершили начатое. За эти 12 лет люди перестали относиться к любви как к чему-то данному свыше, и я тут не о религии. В чувствах появилось много фальши, пошлости и грязи. Да и самой любви будто стало меньше. И я решила: вдруг именно сейчас людям и нужна наша песня.

Композицией захотелось со всеми поделиться. Вот только для начала ее стоило бы доработать. А для этого нужно отыскать того самого музыканта. Сделать это непросто, информации о нем у Ольги чуть-чуть. На тот момент, говорит, ему было 20−22 года, и он учился в университете. Женщина надеется, что, прочитав эту историю, он ее вспомнит. А чтобы ему было проще, она делится четверостишием из их песни:

«Любовь рождается под небесами,

Мысли в полете, чувства на грани.

Руки твои обнимают меня,

И под ногами уходит земля».

У самой Ольги найти любовь, а точнее понять, что это такое, получилось.

— Мы с мужем почти двадцать лет вместе. Знаете, когда я выходила за него замуж, мне кажется, я его не любила. Я видела в нем хорошего человека, мужа, отца своих детей, но не понимала, те ли самые это чувства, — говорит она. — В своем человеке я не ошиблась. Все эти годы он заботится обо мне и нашей дочке, делает все, чтобы мы были счастливы. Иногда в шутку может назвать меня «старушка», и в этом слове будет столько нежности. В связи с событиями 2020 года я осталась без работы и не могла никуда устроиться. Муж меня не бросил в беде и не упрекнул. Сейчас я понимаю, что такое любовь: это когда, несмотря ни на что, человек с тобой до конца.

На вопрос, что бы она хотела сказать музыканту, которого ищет, если он вдруг читает этот текст, Ольга отвечает так:

— Хотела бы поблагодарить его за то, что 12 лет назад он согласился помочь мне с песней. Думаю, если он тратил на это время, значит, ему нравилось то, что он делал. Мне кажется, нам стоит закончить начатое. Возможно, наше сотрудничество продолжится, и мы напишем еще не одну песню.

Если вы тот самый музыкант, напишите на электронную почту: mailto:ola.tikini@gmail.com.

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