Болгария отказалась экстрадировать украинского волонтера в Беларусь
- 8.01.2023, 21:07
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38-летний мужчина находился под стражей с 19 ноября 2022 года
Районный суд в болгарском городе Русе отказался экстрадировать украинского волонтера Дмитрия Трофимчука, разыскиваемого Интерполом о запросу Беларуси. Об этом пишет болгарская служба «Радио Свобода» со ссылкой на его адвоката Петю Петкову. Пресс-служба суда подтвердила это решение.
Гражданин Украины Трофимчук был задержан 19 ноября 2022 года на границе при попытке въехать в Болгарию из Румынии. Пограничная полиция установила, что он разыскивался по красной карточке Интерпола по запросу Беларуси. Вместе с ним были его жена и трое детей. В Украине у семьи больше нет дома, потому что он был разрушен при бомбардировке в начале войны.
С тех пор 38-летний мужчина находился под стражей в Болгарии. В начале декабря суд в Велико-Тырново не удовлетворил ходатайство Трофимчука об освобождении под домашний арест на основании того, что он мог сбежать и скрыться.
После его ареста в нескольких городах Болгарии прошли акции протеста в его защиту. По словам протестующих, украинец является беженцем и собирает гуманитарную помощь для своей родины, а обвинение против него сфабриковано.
30 декабря прошлого года суд Русе рассмотрел запрос об экстрадиции Трофимчука и отклонил его. Власти Беларуси не могут обеспечить соблюдение прав человека в тюрьмах, написал суд в своем обосновании. Он пришел к выводу, что не может полагаться на письменные заверения Беларуси о том, что Трофимчук не будет подвергаться насилию, пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.
Решение можно было обжаловать в течение 6 дней в Апелляционном суде в Велико-Тырново, но срок уже истек. На данный момент Трофимчук освобожден из-под стражи и находится со своей семьей.
Беларусь утверждает, что в период 2011-2012 гг. Трофимчук был вовлечен в организованную преступную группу, которая незаконно получала персональные и банковские данные граждан 84 стран мира.
Трофимчук отрицает, что совершил что-либо незаконное или противоправное.
«Экстрадиция в Беларусь опасна для жизни Дмитрия. Они могут убить его», — сказала его жена Виктория Трофимчук.