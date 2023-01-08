Бойцы ВСУ сбили два российских вертолета за четыре часа 8.01.2023, 21:16

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Всего — три за весь день.

Как писал сайт Charter97.org, бойцы ВСУ сбили российский вертолет Ка-52. Однако командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что украинские бойцы уничтожили еще два вертолета захватчиков.

«После уничтожения российского ударного вертолета примерно в обед воскресенья, 8 января, украинские воины приземлили еще два вертолета захватчиков вечером», — говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что авиация врага была сбита в период с 14:00 до 18:00. Тип уничтоженных вертолетов еще выясняется.

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