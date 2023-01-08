Украина ввела санкции против четырех уроженцев Беларуси 4 8.01.2023, 21:31

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Они поддерживают российскую агрессию.

Как писал сайт Charter97.org, 7 января президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении известных персон России.

Tochka.by нашла имена четверых лиц, имеющих отношение к Беларуси. Вот они:

Валерий Дидюля – уроженец Гродно гитарист, композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер, лидер группы «ДиДюЛя». Исполняет фолк-музыку и музыку в жанре фьюжн

Александр Иванов – уроженец Гродно, певец, выступал на «Евровидении-2016» с песней Help You Fly

Сергей Глушко – родился в Беларуси в семье военного из России, который спустя некоторое время вернулся с семьей на родину. Актер, певец, бодибилдер, стриптизер, известен под псевдонимом Тарзан

Глеб Матвейчук – проживал в Минске в детстве и юношестве. Певец. Вокалист группы Lady Powler, вокалист коллектива «Ренессанс», автор музыки к ряду художественных фильмов, был занят в ряде опер, одна из которых «Иисус Христос – суперзвезда».

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