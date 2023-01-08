«СерпомПо»: Важно, чтобы Лукашенко ответил в суде 7 8.01.2023, 21:42

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История так причудлива.

Жестоко подавивший мирные протесты в своей стране Александр Лукашенко с бравадой заявил сегодня:

«Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем! А они у меня все новые болезни открывают… Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить!»

Что в Беларуси, что в России – люди не видят возможности перемен при авторитарных правителях и надеются на то, что с их уходом из жизни что-то начнет меняться в лучшую сторону. Это понятно.

Но все же, история так причудлива, что Лукашенко со временем может потерять власть. Важно, чтобы он ответил в правовом суде за насилие, которое творил, за растоптанные судьбы людей. Чтобы процесс этот был лишен мстительности, злобы, а сам подсудимый имел возможности защиты, которыми обладают обвиняемые в правовых обществах.

Крепкое здоровье Лукашенко – залог того, что он доживет до суда, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

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