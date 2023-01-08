Российские оккупанты расстреляли шестерых своих военнослужащих4
- 8.01.2023, 21:54
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Они хотели сдаться в плен.
5 января в Запорожской области Украины российские оккупанты расстреляли шестерых своих военнослужащих, пожелавших сдаться в плен ВСУ.
Генштаб Вооруженных сил Украины пишет, что для поддержания воинской дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава оккупационных войск, которые действуют на Запорожском направлении, противник применил подразделения Росгвардии.
Ранее сайт Charter97.org писал, что мобилизованные из Москвы устроили на фронте сафари на своих.