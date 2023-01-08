закрыть
8 января 2023, воскресенье, 23:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские оккупанты расстреляли шестерых своих военнослужащих

4
  • 8.01.2023, 21:54
  • 9,132
Российские оккупанты расстреляли шестерых своих военнослужащих
фото: reuters

Они хотели сдаться в плен.

5 января в Запорожской области Украины российские оккупанты расстреляли шестерых своих военнослужащих, пожелавших сдаться в плен ВСУ.

Генштаб Вооруженных сил Украины пишет, что для поддержания воинской дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава оккупационных войск, которые действуют на Запорожском направлении, противник применил подразделения Росгвардии.

Ранее сайт Charter97.org писал, что мобилизованные из Москвы устроили на фронте сафари на своих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников
В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин
Шандарахнули и по Токмаку
Шандарахнули и по Токмаку Александр Невзоров