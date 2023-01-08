РенТВ: Полк Калиновского хочет на танках вернуться в Минск 15 8.01.2023, 22:05

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Российские пропагандисты рассказали, как белорусские добровольцы будут свергать Лукашенко.

Российский пропагандистский канал РенТВ назвал белорусский полк Кастуся Калиновского «одним из самых грозных в составе украинской армии».

Белорусским добровольцам посвятили несколько минут эфирного времени.

«Их цель на танках добраться до Москвы, а потом вернуться в Минск», — пугают белорусскими добровольцами своих зрителей российские пропагандисты.

Ранее сайт Charter97.org писал, что российская пропаганда считает, что полк Кастуся Калиновского поможет сместить Лукашенко.

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