Актер Артур Смольянинов: Если бы я пошел воевать, то только за Украину

Актер Артур Смольянинов: Если бы я пошел воевать, то только за Украину3
- 8.01.2023, 22:24
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Звезда российского кино заявил, что ему наплевать, что будет с РФ.
Поддержавший Украины 39-летний российский актер Артур Смольянинов, звезда фильмов «9 рота», «Утомленные солнцем - 2», «Фантом», «Выжившие», высказался в интервью о своей моральной готовности воевать за Украину.
Рассуждая о том, за кого он бы воевал, если бы оказался на фронте, Смольянинов ответил, что за Украину.
«Безусловно! Только так для меня. И если бы я пошел на эту войну, то только на стороне Украины!» — сказал он в интервью журналисту «Новой газеты Европа» Кириллу Мартынову.
Также Артур Смольянинов заявил, что ему ему уже наплевать, что будет дальше с Россией, в какой она останется форме, развалится она, не развалится, или «останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел».