Актер Артур Смольянинов: Если бы я пошел воевать, то только за Украину 3 8.01.2023, 22:24

5,054

Артур Смольянинов

Звезда российского кино заявил, что ему наплевать, что будет с РФ.

Поддержавший Украины 39-летний российский актер Артур Смольянинов, звезда фильмов «9 рота», «Утомленные солнцем - 2», «Фантом», «Выжившие», высказался в интервью о своей моральной готовности воевать за Украину.

Рассуждая о том, за кого он бы воевал, если бы оказался на фронте, Смольянинов ответил, что за Украину.

«Безусловно! Только так для меня. И если бы я пошел на эту войну, то только на стороне Украины!» — сказал он в интервью журналисту «Новой газеты Европа» Кириллу Мартынову.

Также Артур Смольянинов заявил, что ему ему уже наплевать, что будет дальше с Россией, в какой она останется форме, развалится она, не развалится, или «останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».