В Крыму начался беспрецедентный всплеск движения сопротивления против российской оккупации
- 8.01.2023, 22:55
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Люди чувствуют приближение ВСУ.
Руководитель украинского пресс-центра Сил охраны и обороны ОК «Юг» Наталья Гуменюк сообщила об активизации движения сопротивления российской оккупации в Крыму
Об этом она рассказала в эфире телеканала «Эспрессо».
«Нам очень хорошо известна инфраструктура оккупированного Крыма. Инфраструктура Крыма уникальна. Поскольку сочетает в себе базы отдыха и военные объекты. Поэтому нам очень хорошо известно, где в Крыму россияне могут сосредоточивать свои силы», - рассказала Гуменюк.
Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК «Юг» также добавила, что крымчане активно передают информацию о российской армии.
«Активизация движения сопротивления против российской оккупации в Крыму имеет беспрецедентный рост. Люди чувствуют приближение Вооруженных сил Украины и эффективность от работы украинской армии в Крыму. Люди в Крыму стали очень мощно предоставлять информацию о передвижении и местонахождении российских войск», - добавила она.