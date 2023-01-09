Волк в овечьей шкуре Александр Левченко

9.01.2023, 1:11

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Александр Левченко

Фото: From-UA

Путин верит не в Бога, а в ФСБ.

Виновник и организатор самой большой войны после 1945 года сделал предложение украинской стороне установить рождественское перемирие. Владимир Путин решил показать, что в нем есть хоть что-то человеческое, кроме внешности. После разрушения Мариуполя, Бородянки, а также Бучи, где находилась 64-я российская мотострелковая бригада, которая совершила убийства в этом городе рядом с Киевом огромного количества мирных жителей, массовые изнасилования украинских детей, старух и молодых девушек, за что главный Zверь из Кремля дал этому кровавому подразделению звание гвардейского.

Таким образом, маскировка Путина под личность, которой важны какие-то религиозные и человеческие вещи, не покупается в среде украинцев. Это просто волк, который хочет два дня носить шкуру миролюбивой овцы. Интересно, что предложение о перемирии было сделано ФСБ, т.е. ее агентом «Михайловым», одновременно занимающим пост патриарха Московского. Путин верит не в Бога, а в ФСБ, поэтому понятно, почему патриарх Кирилл сделал такое предложение. После гибели 400 российских солдат и 300 раненых военнослужащих в городе Макеевка под оккупированным Донецком вся Российская Федерация была в шоке. Так что Кремлю нужен какой-то небольшой промежуток времени для паузы в деятельности для подготовки нового наступления против украинской армии.

Президент Турции Эрдоган, с желанием быть посредником, вновь выступил с предложением о мирных переговорах между РФ и Украиной. С одной стороны, президент Турции в разговоре с Владимиром Зеленским поддержал мирный план Украины из десяти пунктов, в основе которого лежат принципы уважения международного права, в том числе нормы о нерушимости существующих границ и территориального суверенитета Украины на всем государственно-правовом пространстве, гарантии международной безопасности Киеву в военной, политической и экологической областях. Президент Турции полностью поддержал этот план. Ранее Эрдоган также активно занимался созданием коридора в Черном море для экспорта украинского зерна на мировые рынки, в первую очередь в Африку, где остро ощущался дефицит продовольственных запасов. Благодаря этому Украина экспортировала более 14 миллионов тонн продуктов питания через Одесский порт.

Кроме того, турецкий президент лично занимался переговорами по обмену пленными с российской стороной. Эрдоган поддерживает усилия Украины и ООН, особенно МАГАТЭ в деле деоккупации российской армией Запорожской АЭС, как крайне опасного энергетического объекта, которым Москва шантажирует Украину и всю Европу. Однако в разговоре Эрдогана с Путиным глава Кремля в очередной раз заговорил о каких-то новых реалиях, а по сути, о желании легализовать оккупированные военным путем части украинских территорий. Киев никогда не смирится с попыткой Москвы аннексировать часть украинского государства, поэтому в принципе нет и предмета для обсуждения и переговоров с Кремлем. Только растет убеждение в необходимости скорейшего исключения Москвы из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, где Россия незаконно заняла место СССР после распада Советского Союза. Страна, стремящаяся аннексировать чужую территорию, должна быть исключена из всех уважаемых международных организаций.

В день объявленного Путиным перемирия вся Украина находилась в состоянии воздушной тревоги, а город Краматорск в Донецкой области находился под обстрелом российских ракетных комплексов залпового огня. В этом истинная суть путинского перемирия. Политические лидеры Европы и США не восприняли предложение Москвы как искренний жест мира. Только венгерский президент приветствовала инициативу Путина, да и кто бы сомневался в этом. Венгерское промосковское лобби известно в Европе, и никто не удивляется официальным заявлениям из Будапешта, для которого глава Кремля также является боссом.

А параллельно Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу официально отправили ракетный фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный системой гиперзвуковых ракет типа «Циркон», в длительный многомесячный поход. Они рассматриваются Москвой как наиболее совершенное оружие, которое не могут сбить существующие противоракетные комплексы, так как такая ракета имеет скорость более 5 тысяч километров в час и имеет возможность летать на относительно малых высотах, что усложняет возможность ее обнаружить вовремя. После российского вторжения в Украину Кремль уже использовал гиперзвуковые ракеты типа «Кинжал», которые поразили ряд украинских объектов, но не оказали решающего влияния на ход ведения войны. В любом случае Путин заявил, что российский фрегат «Адмирал Горшков» идет на боевое дежурство в Индийском и Атлантическом океанах, а позже войдет в Средиземное море и готов выполнить любую задачу, которую поставит Москва. На этом военном корабле также размещены баллистические ракеты типа «Калибр». Путин и Шойгу просто забывают, что во время войны в Украине этот ракетоносец сам становится целью для уничтожения, если его засекают со спутников, готовящегося к пуску гиперзвуковых ракет. Этот корабль обязательно будет уничтожен, вопрос лишь в том, удастся ли ему запустить имеющиеся у него ракеты. Таким образом, команда на запуск ракет будет означать для корабля и его экипажа его последующую гибель. Понятно, что для Путина жизни российских моряков не имеют никакой ценности, но всегда есть вероятность не выполнить заведомо преступный приказ. Путин должен осознавать, что он сам станет законной мишенью, если отдаст заведомо преступный приказ.

Александр Левченко, «Обозреватель»

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