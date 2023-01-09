Премьер Швеции: Турция требует слишком много 9.01.2023, 3:15

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Ульф Кристерссон

Однако Стокгольм уверен, что Анкара одобрит заявку на вступление в НАТО.

Швеция уверена, что Турция одобрит ее заявку на вступление в НАТО, но не выполнит все условия, выдвинутые для этого Анкарой.

Об этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон в воскресенье, 8 января, пишет Reuters.

В июне 2022 года Стокгольм и Хельсинки подписали с Турцией трехсторонний меморандум, нацеленный на преодоление возражений Анкары против членства стран в НАТО. По словам Кристерссона, некоторые требования к Швеции выходят за его рамки.

«Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но они также говорят, что хотят того, что мы не можем или не хотим им дать. Время от времени Турция упоминает людей, которых они хотят экстрадировать из Швеции. На это я отвечаю: эти вопросы решаются в рамках шведского законодательства», — сказал он.

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