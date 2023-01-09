Гарри Каспаров спрогнозировал, когда закончится война 9.01.2023, 4:55

фото: delfi

Российский оппозиционер считает, что ресурсы Кремля на войну заканчиваются.

Российский оппозиционный политик, великий шахматист Гарри Каспаров считает, что война России против Украины закончится в 2023 году, однако это произойдет не скоро, поскольку Путин не собирается сдаваться.

Об этом российский оппозиционер заявил в эфире «24 канала».

Каспаров отметил, что Путин не остановится в войне против Украины и будет бросать на фронт все новых оккупантов. Однако есть нюанс — затяжная война Путину невыгодна из-за сложной логистики.

Российский оппозиционер отметил, что, несмотря на «перемирие», Путин хочет набрать на войну все больше россиян, надеясь, что сможет добиться от Украины уступок.

«Путин связывал свои планы с тем, что сейчас зима, он все разрушит, люди замерзнут и сдадутся. Не сдались. Значит, будет продолжать делать то же самое, ничего другого они придумать не могут. А эта стратегия проигрышна», — говорит Каспаров. .

Российский политик отметил, что ресурсы России на войну против Украины заканчиваются из-за западных санкций и того, что российская промышленность не успевает производить новое вооружение. Каспаров добавил, что в 2023 году в российской экономике могут начаться проблемы.

«Российская армия в мае-июне во время наступления на Донбасс могла выпускать по 60 тысяч снарядов в день, сейчас – 10 – 15 тысяч в день. Это тоже страшно много, но это цифры иного порядка», — считает политик.

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