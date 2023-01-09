Зеленский: Бахмут и Соледар держатся
- 9.01.2023, 5:55
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Президент Украины заявил, что к бойцам ВСУ приехал генерал Сырский.
Самыми горячими точками фронта войны в Украине остаются Бахмут и Соледар в Донецкой области. Защитников городов посетил генерал Александр Сырский.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении в воскресенье, 8 января.
Ситуация на передовой за первую неделю 2023 года остается без существенных изменений. Самые тяжелые бои идут в Донецкой и Луганской областях, самые горячие точки — Соледар и Бахмут, который «держится». Украинские бойцы отражают постоянные попытки наступлений россиян на город.
«Соледар держится — там еще больше разрушений и очень тяжело. Нет такого клочка земли возле этих двух городов, на котором не отдал бы свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима», — сказал глава государства.
Сегодня украинские войска, обороняющиеся на подступах к Бахмуту и Соледару, объехал генерал Александр Сырский. Он отметил бойцов наградами за стойкость и организовал на месте шаги, «необходимые для укрепления нашей обороны». В частности, перебрасывание дополнительных подразделений и усиление огня по оккупантам.
«Надо понимать, что все наши позиции, действия в обороне взаимосвязаны. И от устойчивости и эффективности действий в каждой точке фронта зависит устойчивость и эффективность действий в целом», — подчеркнул Зеленский.