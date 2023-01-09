ISW: Военкоры набросились на российское Минобороны из-за фейковой операции 1 9.01.2023, 8:18

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Российское командование критикуют за сфабрикованную историю.

Как писал сайт Charter97.org, российское Минобороны распространило фейковое заявление об «операции возмездия» в Краматорске.

Российские военкоры обрушились с критикой на военное командование из-за ложной информации.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что попытки минобороны РФ утверждать, что российские войска ответили на украинский удар 31 декабря по российским позициям в Макеевке, вызывают недовольство в российском информационном пространстве.

Минобороны РФ объявило, что российские силы провели «операцию возмездия» против украинских войск в ответ на удар по Макеевке, в результате которого погибли до 400 мобилизованных солдат.

Минобороны России ложно заявило, что ответный удар был нанесен по нескольким пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорске Донецкой области, в результате которого якобы погибли более 600 украинских военнослужащих.

Это заявление опровергли ВСУ, а также иностранные журналисты. Журналисты побывали на месте удара в Краматорске и заявили, что он пришелся пустой школе.

Несколько российских военкоров и блогеров негативно отреагировали на заявление минобороны России, указав, что ведомство часто предъявляет фейковые заявления. Пропагандисты раскритиковали российское военное руководство за то, что оно сфабриковало историю, чтобы «отомстить» за удар по Макеевке, вместо того, чтобы возложить на себя ответственность за потери, говорят эксперты.

В Институте отметили: «Применение Минобороны России схемы подачи жалоб и возмездия во многие свои операции создало негативную обратную связь с выдающимися представителями провоенного российского информационного пространства».

Реакция российского Минобороны на удар по Макеевке в очередной раз открыла возможность для решительной критики российского военного руководства по ведению войны, добавляют в ISW.

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