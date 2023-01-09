Сторонники Болсонару штурмовали правительственные здания в Бразилии

Сторонники Болсонару штурмовали правительственные здания в Бразилии2
- 9.01.2023, 8:23
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Президент Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы.
Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, которые не признают его проигрыш на выборах, 8 января в ходе акций протеста штурмовали правительственные здания в столице страны, сообщает ВВС.
Бразильский канал Globo уточнил, что протестующие прорвали кордоны полиции и вторглись в здание Конгресса, дворец Планалту, резиденцию президента, и в здание Верховного суда Бразилии.
🚨 Manifestantes destróem plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).— Conexão Política (@conexaopolitica) January 8, 2023
🎥: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/5MaIDeT0tY
Они разбили окна в правительственных зданиях.
Полиция применила слезоточивый газ к протестующим. Задержаны более 170 человек.
Президент Бразилии Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы
O Povo no Congresso Nacional.— Fabiana Barroso (@fabifbbr) January 8, 2023
Dia 08/01/2023. pic.twitter.com/B4qDkEI4sL
🚨 Manifestantes rompem barreira e ocupam o Congresso Nacional. pic.twitter.com/ArejLUlD5L— Conexão Política (@conexaopolitica) January 8, 2023