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Сторонники Болсонару штурмовали правительственные здания в Бразилии

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  • 9.01.2023, 8:23
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Сторонники Болсонару штурмовали правительственные здания в Бразилии
фото: epa

Президент Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы.

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, которые не признают его проигрыш на выборах, 8 января в ходе акций протеста штурмовали правительственные здания в столице страны, сообщает ВВС.

Бразильский канал Globo уточнил, что протестующие прорвали кордоны полиции и вторглись в здание Конгресса, дворец Планалту, резиденцию президента, и в здание Верховного суда Бразилии.

Они разбили окна в правительственных зданиях.

Полиция применила слезоточивый газ к протестующим. Задержаны более 170 человек.

Президент Бразилии Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы

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