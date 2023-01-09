Сторонники Болсонару штурмовали правительственные здания в Бразилии 2 9.01.2023, 8:23

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фото: epa

Президент Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы.

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, которые не признают его проигрыш на выборах, 8 января в ходе акций протеста штурмовали правительственные здания в столице страны, сообщает ВВС.

Бразильский канал Globo уточнил, что протестующие прорвали кордоны полиции и вторглись в здание Конгресса, дворец Планалту, резиденцию президента, и в здание Верховного суда Бразилии.

🚨 Manifestantes destróem plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).



🎥: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/5MaIDeT0tY — Conexão Política (@conexaopolitica) January 8, 2023

Они разбили окна в правительственных зданиях.

Полиция применила слезоточивый газ к протестующим. Задержаны более 170 человек.

Президент Бразилии Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы

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