Что произойдет с долларом и евро после праздинков 9.01.2023, 8:26

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Прогноз экспертов.

На белорусском внутреннем валютном рынке картина, как пишет myfin.by, по-прежнему формируется под влиянием российских торгов. И, хотя доллар США на прошлой неделе минимально снизился на -0,18% до курса USD/BYN 2,7314, основное снижение произошло в первый торговый день 3 января, после чего курс практически вернулся к окончанию прошлого года.

Торговый объём по доллару в первую неделю был относительно небольшим, торги российским рублём и китайским юанем превзошли объём торгов «баксом» примерно в полтора раза по каждой валюте.

По мере того, как торги на российском валютном рынке будут активизироваться, и торговый объём вернётся на белорусский рынок, мы будем видеть более активное изменение валютных курсов.

Прошлую неделю на российских торгах рубль закрылся с курсом USD/RUB 72,1225. Причин для укрепления российского рубля не предвидится (растущий дефицит бюджета и введение «потолка цен» на энергоносители с 5 февраля 2023 года), поэтому будет неудивительно, если курс рубля будет барражировать в сторону USD/RUB 75,00.

Отсюда можно ожидать, что на белорусском валютном рынке доллар США закрепится около USD/BYN 2,7500. Евро, при условии роста объединённой валюты на внебиржевом рынке Форекс будет стоить около EUR/BYN 2,9100. Российский рубль обречён на снижение до RUB/BYN 3,7800 за 100 российских рублей.

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