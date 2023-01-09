РФ разбивается об украинскую оборону в Бахмуте Сергей Згурец

9.01.2023, 8:45

Россиянам на этом направлении ничего не светит.

Россияне разбиваются о реальность обороны ВСУ в Бахмуте и пытаются со всех сторон окружить Соледар.

Ситуация вокруг Бахмута и Соледара

Сначала о самой горячей точке на линии фронта – Бахмут и Соледар. Зарубежные СМИ со ссылкой на британскую разведку и украинских военных говорят, что РФ ослабила наступление на Бахмут и начала сосредотачивать больше сил на соседнем Соледаре. По-моему, здесь речь не идет об ослаблении наступления, а о том, что враг разбивается о реальности сегодняшней украинской обороны в Бахмуте. Сейчас РФ пытается с разных направлений окружить город, используя различные вариации с наступлением линии Яковлевка - Подгородное - Соледар, где сейчас идут боевые действия, и пытается действовать в зоне Клищиевки и Курдюмовки, чтобы с Юга пробиться к трассам, которые обеспечивают Бахмут необходимой логистикой. Но сегодня пресс-секретарь Восточного направления Сергей Череватый сказал, что возле Соледара продолжаются жесткие и тяжелые бои, работает наш легендарный десант, ситуацию постоянно контролирует командование фронта и никаких оснований говорить, что Соледар под контролем врага, нет. Сейчас все делают для улучшения ситуации в городе и принимают меры по отражению противника, который пытается закрепиться в Соледаре, но пока ему не удается, и, думаю, не удастся.

Офицер ВСУ и нардеп 8-го созыва Игорь Лапин рассказал, что ничего нового РФ не придумала. Она ищет место, где можно пробить оборону Украины. Упершись в хорошо организованную оборону у Бахмута, россияне поняли, что им там мало что светит. Такая же история была, когда они шли на Попасную и понимая, что полностью взять город не смогут, пытались оцепить его с двух сторон. Аналогично оккупанты действовали на других направлениях: пытались захватить в подкову, заставить ВСУ покинуть город, имея очень узкие возможности выйти из населенного пункта. Так же они стараются превратить операцию «Бахмут» в обхват, но за счет Соледара, ведь россияне пытались перегруппироваться и перебросить часть своих ВС, особенно вагнеровцев на Соледар. Это было понятно, как только Путин начал говорить о так называемом перемирии. Фактически он хотел использовать его, чтобы такое перемещение войск прошло не под огневым контролем ВСУ. Путин хотел по-тихому, во время перемирия перевести часть войск из-под Бахмута чуть-чуть в сторону Соледара. Это ему не удалось, мы не повелись на это. Перемещение войск сопровождалось налетами артиллерии ВСУ. Конечно, в движущуюся цель труднее попасть, и россияне смогли часть войск перевести и, воспользовавшись небольшим преимуществом оперативно-тактического уровня, начали штурмовать Соледар. Наше командование это видит, подкрепление 46-й бригадой ДШВ отработало. Ситуацию будут решать в ближайший день-два. Перебросить войска – одна история, логистику – вторая, артиллерию – третья, поэтому захватчики сейчас будут пытаться усиливать давление за счет дополнительной переброски средств, в том числе тяжелой артиллерии. Наша задача – наладить там не слабее оборону, чем в Бахмуте. Есть еще такие понятия, как складки местности, возможности высот и контроля территории со стороны артиллерии. Игорь Лапин считает, что командование ВСУ тоже это видит. Будем смотреть на ситуацию.

Перспективы нового наступления РФ на Востоке и Юге Украины

Офицер ВСУ отметил, что РФ вряд ли будет наступать сейчас на Юге и Востоке Украины. Если говорить о лете, это очень далеко и Игорь Лапин не готов смотреть настолько вперед. Большие риски того, что максимум месяц-два нам дается для организации контрнаступления и разгрома основной группировки войск на Донецком направлении. Эти мобилизованные, когда их оденут, обуют и выдадут им «калаши», должны отправиться куда-то. Слабо верится, что их пошлют на учебу, возможно, какую-то львиную часть, но другая обязательно поедет подкреплять силы, сосредоточенные в Украине. Если мы к тому времени оставим российскую группировку невредимой, то, получив подкрепление, имея технику, бронированную артиллерию и все необходимое, она будет давить на нас. Тогда, возможно, большое наступление весной россиянам удастся организовать. Если нам сейчас поступит дополнительное вооружение, анонсированное Западом (танки, тяжелое оружие), то у нас есть необходимое время, когда мы можем группировку РФ на Бахмутском направлении, в Авдеевке, Соледаре разбить. Именно это нужно сделать, чтобы свежомобилизованным не к кому было ехать на помощь.

Потребности ВСУ в увеличении личного состава

По словам Игоря Лапина, прежде всего нужно перестать обманывать украинцев. Комнатные провидцы, розовые пони прочат окончание активных боевых действий за три дня, месяц, выход в Крым к новому году. Нужно перестать с ними считаться. Министр обороны говорит большую ложь. Игорь Лапин отметил, что мы все знаем, что нашему МИДу дали указание организовать верификацию и мобилизацию стоящих в других странах на консульском учете. Это прежде всего касается студентов, ранее выехавших за границу. В этой ситуации нужно такое делать. Если государство делает это, то не нужно обманывать людей. Игорь Лапин не считает, что эти студенты смогут составить ударный остов ВСУ. Это было бы неправильно, ведь мозги нужно беречь. Кто-то должен строить Украину, когда закончится война. Но в военкоматах – полный беспорядок, погибшим бойцам приносят повестки, и это не единичные случаи. У нас есть очереди из людей, особенно на Западе Украины, которые ходят туда, как на работу, а им обещают перезвонить, но воз и ныне там. Мобилизация нужна, ведь если не производить ротацию, то истощим личный состав на передовой. Нужно готовиться, ведь у РФ огромный человеческий мобилизационный потенциал, до 25 млн. Надо мобилизовать не только по специальностям, но и обучать.

Новый пакет военной помощи от США

Во всяком случае, нам сегодня нужно оружие. Надеемся на активную помощь США, в том числе сквозь призму самого мощного пакета более чем на $3 млрд, объявленного на этой неделе. Военный аналитик и главный редактор Defence Express Олег Катков отметил, что особенность этого пакета – в том, что не просто передают бронетехнику, а в том, что впервые вооружение передают не в единичных образцах, а количественно, хотя бы на батальон, то есть 50 Bradley, 18 САУ М109 (скорее всего версии А6), другая артиллерия калибра 105 мм, бронетранспортеры М113 и внедорожники Ханби, боеприпасы, ракеты к ЗРК. Олег Катков считает, что речь уже идет о цифрах около полусотни. Версия Bradley – М2А2 и соответствует 90-м годам. Основное визуальное отличие М2А2 от М2А3 – отсутствие в более старой версии командирской панорамы, в то же время внутренние отличия значительно глубже. Если А3 цифровая полностью, то М2А2 старше. В любом случае эта БМП будет выдерживать благодаря новому бронированию боеприпас калибра 30 мм, установленный на бронемашинах РФ (БМП-2, БМП-3). Это вооружение имеет пушку 25 мм с боеприпасами, которые способны прошивать БМП врага насквозь, а для борьбы с танками – ПТРК. Это было достаточно логично, ведь именно эту версию передают союзникам, в частности, из НАТО. В частности, Хорватия получила версию М2А2, как и Украина. У Bradley есть ПТРК TOW, который может максимально эффективно уничтожать танки в лобовой проекции. Этот ПТРК знаком ВСУ, ведь его поставляли и эффективно использовали раньше. Что касается пушки 25 мм, то она имеет подкалиберные бронебойные снаряды. Даже в обычной версии они пробивают БМП-1, БМП-2, БМП-3 на всех реальных дистанциях боя. Если речь идет о передаче Украине подкалиберных боеприпасов 25 мм с пенетратором из урана, они будут прошивать эти машины полностью. Даже когда Bradley будет вести огонь в боковой проекции танков, эта пушка будет полностью их уничтожать. США предложили нам использовать ракеты RIM-7 Sea Sparrow непосредственно на «Буке», то есть вопрос, где брать ракеты к этой советской системе можно считать решенным. Это очень положительно, ведь «Бук» - один из основных ЗРК, которые на самом деле формируют украинское небо.

Сергей Згурец, «Эспрессо»

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