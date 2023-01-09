Экономист: О диверсификации говорить не приходится 9.01.2023, 8:53

Каких-то серьезных изменений в отношении внешней торговли в 2023 году точно не будет.

В ушедшем году Беларусь потеряла миллиарды долларов экспорта из-за прекращения торговли с Украиной.

Беларусь сильно зависела от этой торговли, вряд ли у какой-то другой страны более 10 процентов экспорта приходилось на Украину, считают эксперты.

Сможет ли Беларусь компенсировать эти потери в новом году, «Филин» обсудил с экономистом Львом Марголиным.

— О диверсификации говорить не приходится, потому что практически потеряны вся Западная Европа и Украина, и страны Балтии как внешнеторговые партнеры ввиду санкций.

Причем, если в отношении России санкции в основном были направлены на ограничение импорта в страну, то в отношении Беларуси санкции действовали в отношении экспорта из РБ. Это нефтепродукты и нефть, и калийные удобрения, и шины, и металл и так далее. Тут практически все основные позиции белорусского экспорта.

Какую-то часть удалось компенсировать, с одной стороны, перенаправив экспорт в Россию или через Россию. Хотя, конечно, с логистической точки зрения это не совсем приятно было, поскольку это дороже и, соответственно, делает продукты менее конкурентоспособными, но все-таки что-то удалось сделать. И тут надо отдать должное белорусскому правительству, которое стремилось найти какие-то выходы.

Можно ли рассчитывать, что в 2023 году ситуация существенно улучшится? Конечно, нет. Потому что для улучшения нужны какие-то условия. Вот если б мы знали, что в 2023 году будут отменены санкции или что в этом году война в Украине закончится… Но этого по понятным причинам не будет и рассчитывать на то, что каким-то образом удастся переломить ситуацию, не приходится.

Я допускаю, что будет идти дальнейшая работа по нахождению каких-то новых экспортных путей, по нахождению новых покупателей, новых логистических цепочек. Может быть, удастся немного усилить позицию в этом плане.

Но, с другой стороны, есть и то, что может сыграть в минус. Это то, что начали действовать санкции против российской нефти, а в феврале начнут действовать санкции против российских нефтепродуктов. И может получиться так, что у России возможности сократятся. Соответственно, это может сыграть минус и для белорусской экономики.

Так что каких-то серьезных изменений в отношении внешней торговли в 2023 году точно не будет.

Как писал сайт Charter97.org, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко назвал главным событие 2022 года экономическую катастрофу в Беларуси.

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