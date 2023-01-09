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Журналисты показали результаты фейковой «операции возмездия» от армии РФ

  • 9.01.2023, 8:57
Журналисты показали результаты фейковой «операции возмездия» от армии РФ
фото из Twitter Antti Kuronen

Кадры из Краматорска.

Как писал сайт Charter97.org, Минобороны РФ запустило фейк о гибели 600 украинских защитников в Краматорске. Российские оккупанты заявили, что это операция «возмездия» за удар ВСУ по Макеевке.

Репортеры Reuters посетили два общежития колледжа, в которых, по утверждению российского Министерства обороны, проживали украинские военнослужащие во время ночного удара. Оба общежития не были непосредственно поражены ракетами и не получили серьезных повреждений. Не было также признаков того, что там проживали военнослужащие, а также никаких признаков тел или следов крови.

Здание, названное министерством обороны России общежитием № 28, было полностью неповрежденным. Воронка от взрыва образовалась примерно в 50 метрах от него, сообщает «Украинская правда».

Свидетель рассказал Reuters, что российский ракетный удар по Краматорску нанес ущерб, но не разрушил здания, и не было очевидных признаков жертв.

Финский журналист Yle Антти Куронен с места событий также не подтверждает российскую версию.

«Я нахожусь там, и мне немного странно, что здание даже не опечатано. Сегодня утром местные жители также не видели здесь ни одной кареты скорой помощи. Я слышал взрывы вчера вечером, когда эта цель также была поражена. Большая воронка (возможно С-300) перед школой. Прямого попадания не было. Сегодня утром на место выезжали военные, которые сообщили, что школа пустая», - написал он.

По данным журналиста, еще одна ракета упала напротив старых гаражей.

«Должен сказать, что на данном этапе я больше доверяю собственным наблюдениям и заявлениям украинской стороны, чем заявлениям российского Министерства обороны о более 600 погибших украинских военнослужащих», - подытожил он.

Итальянский журналист La Repubblica Даниэле Ренери также проверил места в Краматорске, по которым якобы ударили россияне.

«Я проверяю первое место, общежитие 28: ракета не попала в цель, сделала большую дыру в мягкой земле и не задела здания вокруг... Проверка второго места, общежитие 47: российская ракета снова не попала в цель. Перед зданием большая воронка, на месте пусто», - написал он.

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