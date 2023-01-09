Журналисты показали результаты фейковой «операции возмездия» от армии РФ 9.01.2023, 8:57

фото из Twitter Antti Kuronen

Кадры из Краматорска.

Как писал сайт Charter97.org, Минобороны РФ запустило фейк о гибели 600 украинских защитников в Краматорске. Российские оккупанты заявили, что это операция «возмездия» за удар ВСУ по Макеевке.

Репортеры Reuters посетили два общежития колледжа, в которых, по утверждению российского Министерства обороны, проживали украинские военнослужащие во время ночного удара. Оба общежития не были непосредственно поражены ракетами и не получили серьезных повреждений. Не было также признаков того, что там проживали военнослужащие, а также никаких признаков тел или следов крови.

Здание, названное министерством обороны России общежитием № 28, было полностью неповрежденным. Воронка от взрыва образовалась примерно в 50 метрах от него, сообщает «Украинская правда».

Свидетель рассказал Reuters, что российский ракетный удар по Краматорску нанес ущерб, но не разрушил здания, и не было очевидных признаков жертв.

Финский журналист Yle Антти Куронен с места событий также не подтверждает российскую версию.

Venäjä väittää, että se tappoi satoja ukrainalaisia sotilaita ohjusiskussa tähän kouluun Kramatorskissa. Olen paikalla ja vähän outoa, että rakennusta ei ole edes eristetty. Paikalliset eivät myöskään nähneet ambulansseja täällä aamulla. 1/3 pic.twitter.com/YHGxVy1ca6 — Antti Kuronen (@YLEKuronen) January 8, 2023

«Я нахожусь там, и мне немного странно, что здание даже не опечатано. Сегодня утром местные жители также не видели здесь ни одной кареты скорой помощи. Я слышал взрывы вчера вечером, когда эта цель также была поражена. Большая воронка (возможно С-300) перед школой. Прямого попадания не было. Сегодня утром на место выезжали военные, которые сообщили, что школа пустая», - написал он.

По данным журналиста, еще одна ракета упала напротив старых гаражей.

«Должен сказать, что на данном этапе я больше доверяю собственным наблюдениям и заявлениям украинской стороны, чем заявлениям российского Министерства обороны о более 600 погибших украинских военнослужащих», - подытожил он.

Итальянский журналист La Repubblica Даниэле Ренери также проверил места в Краматорске, по которым якобы ударили россияне.

«Я проверяю первое место, общежитие 28: ракета не попала в цель, сделала большую дыру в мягкой земле и не задела здания вокруг... Проверка второго места, общежитие 47: российская ракета снова не попала в цель. Перед зданием большая воронка, на месте пусто», - написал он.

Venäjä väittää, että se tappoi satoja ukrainalaisia sotilaita ohjusiskussa tähän kouluun Kramatorskissa. Olen paikalla ja vähän outoa, että rakennusta ei ole edes eristetty. Paikalliset eivät myöskään nähneet ambulansseja täällä aamulla. 1/3 pic.twitter.com/YHGxVy1ca6 — Antti Kuronen (@YLEKuronen) January 8, 2023

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