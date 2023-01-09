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Генштаб ВСУ: Россия перегоняет в Беларусь устаревшую военную технику

  • 9.01.2023, 9:06
Генштаб ВСУ: Россия перегоняет в Беларусь устаревшую военную технику

К работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.

Генштаб ВСУ прокомментировал российскую военную активность на территории Беларуси:

— По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Республику Беларусь из Российской Федерации, снято с длительного хранения и требует обслуживания.

Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.

Как писал сайт Charter97.org, cтала известна дата совместных летно-тактических учений Беларуси и РФ.

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