Генштаб ВСУ: Россия перегоняет в Беларусь устаревшую военную технику
- 9.01.2023, 9:06
К работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.
Генштаб ВСУ прокомментировал российскую военную активность на территории Беларуси:
— По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Республику Беларусь из Российской Федерации, снято с длительного хранения и требует обслуживания.
Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.
Как писал сайт Charter97.org, cтала известна дата совместных летно-тактических учений Беларуси и РФ.