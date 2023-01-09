Российский военкор обвинил Шойгу в «очковтирательстве» 3 9.01.2023, 9:20

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Сергей Шойгу

Пропагандисты критикуют Минобороны за фейковые военные операции.

Популярный российский военный пропагандист набросился на Минобороны РФ из-за фейковой «операции возмездия», которую РФ якобы провела в Краматорске.

Как писал сайт Charter97.org, Минобороны РФ запустило фейк о гибели 600 украинских защитников.

«Например, мы уже привыкли к тому, что господин Конашенков в своих брифингах уничтожил установок HIMARS чуть ли не больше, чем Украине было поставлено, а украинских штурмовиков Су-25 уже сбил в 4 раза больше, чем у них было. Однако порой стремление прикрыть свое седалище от следствия доходит до невероятных высот», — пишет российский военкор.

Однако, как признает российский пропагандист, удары пришлись мимо:

— Как можно видеть по результатам с места, прямых попаданий по зданиям добиться так и не удалось — ракеты попали либо в землю рядом, либо в соседние гаражи, выбив стекла и повредив облицовку училищ.

«Вместо настоящего уничтожения личного состава противника, что и стало бы достойным ответом, была выдумана исключено медийная операция возмездия», — резюмирует военкор.

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