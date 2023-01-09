Фейгин: Вся власть, которая сформирована Лубянкой, имеет выдуманную биографию 6 9.01.2023, 9:35

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Российский блогер прокомментировал расследование о жизни Путина.

В официальной биографии президента РФ Владимира Путина часть фактов точно подтасована и изменена, но эти факты все равно уже ничего не могут изменять в отношении людей к Путину, считает российский юрист, блогер Марк Фейгин.

Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман.

Бацман упомянула свое интервью с польской журналисткой и писательницей Кристиной Курчаб-Редлих, которая много лет проработала в России и выпустила книгу-расследование о жизни Путина. Из этой книги следует, что Путин во многом сам выдумал свою биографию.

«Ну, я слышал разные версии: о более старшем его возрасте, об умерших детях его матери, о питерском периоде, о подозрении на грузинское происхождение... Все это я слышал. Во-первых, все выходцы из КГБ и вся власть, которая сформирована Лубянкой, – она вся имеет фальшивую биографию: выдуманную. Не важно, в этих деталях или в других, но это главное условие: настоящей биографии не должно быть. Она стерта», – заявил Фейгин.

Он отметил, что существуют люди, которые знают о самом Путине «и его сомнительных связях» с разными людьми больше, чем в официальных источниках.

«Но определяет ли это натуру Путина? Честно говоря, 70 ему лет или 72 – сейчас для нас мало что меняет с набором того, что мы имеем. Какие-то факты его биографии точно перелицованы», – сказал Фейгин.

Он привел ряд таких фактов: где именно служил отец Путина; когда он был завербован; учился ли на юрфаке или в каком-то другом месте и другие.

«Масса деталей, которые, понятно, стерты его людьми. Но мало что для нас изменит это откровение. Понимаете? Вот эти факты мало что могут поменять с точки зрения отношения к Путину и понимания его больше, чем мы его понимаем за эти почти четверть века. «Ху из мистер Путин?» – вопрос больше не стоит. Он людоед и злодей. Мы на этот вопрос уже ответили. А то, что у него, там, есть еще какие-то детали биографии, которые где-то пикантные, а где-то совершенно ужасающие, – ну, для нас, если честно, уже ничего не изменит», – подытожил блогер.

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