В Гродненской области мать на глазах у сына убила свою двухлетнюю дочь 6 9.01.2023, 9:45

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Женщина страдала психическим расстройством.

В Гродненской области мать на глазах у сына убила свою двухлетнюю дочь. Она страдала психическим расстройством. Об этом в эфире госТВ рассказала представитель прокуратуры Елена Яскевич.

«В декабре прошлого года возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Гродненской области, которая, находясь по месту жительства, в присутствии своего малолетнего сына нанесла несколько ударов ножом своей двухлетней дочери. От полученных телесных повреждений ребенок скончался. А прокурорская проверка показала, что женщина страдала психическим расстройством и нуждалась в диспансерном наблюдении», — сообщила Яскевич.

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