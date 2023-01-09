Российские оккупанты в Севастополе готовы к «миру на любых условиях»4
- 9.01.2023, 10:02
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Генштаб ВСУ рассказал о настроениях среди захватчиков.
Ряд российских военных во временно оккупированном Севастополе хотят скорейшего завершения войны с Украиной. Об этом 9 января в «Фейсбуке» сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, фиксируется тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава российских войск.
«Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, которая дислоцируется во временно оккупированном Севастополе, ширится мнение об окончании войны на любых условиях», – говорится в сообщении.
Как писал сайт Charter97.org, в Крыму начался беспрецедентный всплеск движения сопротивления против российской оккупации.