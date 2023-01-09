Журналисты рассказали, как бойцы ВСУ готовятся к атаке с территории Беларуси 1 9.01.2023, 10:11

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Украинские военные гарантируют, что «встреча будет горячей».

Украина полностью осознает риски со стороны Беларуси и базирующихся военных. Разведка постоянно отслеживает ситуацию в республике и готовится к худшему сценарию, об этом заявил министр обороны Алексей Резников. Пока Украина наблюдает за происходящим по ту сторону границы, бойцы ВСУ, охраняющие северо-западные рубежи, наращивают тренировки подразделений, говорится в ТСН.

Враждебная артиллерия кроет украинские позиции, россияне пытаются помешать наступлению пехоты, которая двинулась отбивать очередной клочок украинской земли, украинские стрелки, несмотря на плотный огонь, прорывают линию обороны оккупантов, поэтому завязывается стрелковый бой — такова легенда этих учений для бойцов терробороны на Волыни, недалеко от белорусской границы.

В помощь украинским пехотинцам выезжает бронемашина разведчиков. Такой советский броневик редко встретишь на линии фронта, но этот эксклюзив, потому что он настоящий народный танк. «Башня от БТР-80. Мы ездили в зону боевых действий на Восток и там с подбитых машин, снимали», — рассказывают бойцы.

На поле боя залетают пикапы и мобильные группы огневой поддержки добивают врага. Такие машины — современное изобретение этой фазы войны — те самые знаменитые «Бандеромобили». Это обычный внедорожник оснащенный американским браунингом и управляющими стрелками.

Окончательную точку в этом тренировочном бою ставят гранатометчики. В реальной войне их задача уничтожать вражескую технику, так что на полигоне каждый выстрел оттачивают до совершенства.

Здесь все максимально приближено к боевым действиям. Среди сплошных взрывов, на которые армейцы научились не реагировать, бойцы умело отрабатывают стрелковые навыки.

«Дымы счастья. Там враг. Уже все – он мертв. Мы его разбили. Горит и пылает техника враждебно. Это самое приятное, что возможно. Это когда враг вообще просто плавится», — говорят командир.

Часть этого подразделения уже успела повоевать на Киевщине. Теперь учат новобранцев, которые в мирной жизни имели разные профессии — здесь и бывшие полицейские, и таможенники, водители международных перевозок, бизнесмены и фермеры. Здесь тренируются дважды в неделю уже 10 месяцев войны. Тем самым щекочут нервы врагу. Хотя сил для наступления из Беларуси недостаточно, украинские военные демонстрируют, что в случае чего встреча будет горячей.

Как писал сайт Charter97.org, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.

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