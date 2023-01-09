Британская разведка: Россия боится отправлять в Украину передовые самолеты 3 9.01.2023, 10:16

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Су-57 Felon не залетали на украинскую территорию.

По крайней мере, с июня 2022 года Воздушно-космические силы России использовали самолеты Су-57 Felon для выполнения задач против Украины. Felon — самый совершенный российский сверхзвуковой боевой реактивный самолет пятого поколения, использующий стелс-технологии и передовую авионику.

В то же время, как отмечают аналитики британского Министерства обороны, эти миссии, вероятно, ограничивались полетами над территорией России и запусками на территорию Украины ракеты большой дальности класса «воздух-земля» или «воздух-воздух».

В частности, последние коммерчески доступные изображения показывают пять Felon, припаркованных на авиабазе Ахтубинск Астраханской области, где расположен 929-й летно-испытательный центр. Поскольку это единственная известная база Су-57, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины.

«Россия, скорее всего, предпочитает избегать репутационного ущерба, сокращения перспектив экспорта и компрометации чувствительных технологий, которые могут возникнуть в результате любой потери Су-57 Felon над Украиной», - отмечают британские аналитики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 January 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mdjvswJrWJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 9, 2023

Таким образом, Россия не решается использовать свои военно-воздушные силы в войне.

Как писал сайт Charter97.org, бойцы ВСУ сбили два российских вертолета за четыре часа.

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