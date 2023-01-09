закрыть
9 января 2023, понедельник, 10:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британская разведка: Россия боится отправлять в Украину передовые самолеты

3
  • 9.01.2023, 10:16
  • 3,864
Британская разведка: Россия боится отправлять в Украину передовые самолеты

Су-57 Felon не залетали на украинскую территорию.

По крайней мере, с июня 2022 года Воздушно-космические силы России использовали самолеты Су-57 Felon для выполнения задач против Украины. Felon — самый совершенный российский сверхзвуковой боевой реактивный самолет пятого поколения, использующий стелс-технологии и передовую авионику.

В то же время, как отмечают аналитики британского Министерства обороны, эти миссии, вероятно, ограничивались полетами над территорией России и запусками на территорию Украины ракеты большой дальности класса «воздух-земля» или «воздух-воздух».

В частности, последние коммерчески доступные изображения показывают пять Felon, припаркованных на авиабазе Ахтубинск Астраханской области, где расположен 929-й летно-испытательный центр. Поскольку это единственная известная база Су-57, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины.

«Россия, скорее всего, предпочитает избегать репутационного ущерба, сокращения перспектив экспорта и компрометации чувствительных технологий, которые могут возникнуть в результате любой потери Су-57 Felon над Украиной», - отмечают британские аналитики.

Таким образом, Россия не решается использовать свои военно-воздушные силы в войне.

Как писал сайт Charter97.org, бойцы ВСУ сбили два российских вертолета за четыре часа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников
В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин
Шандарахнули и по Токмаку
Шандарахнули и по Токмаку Александр Невзоров