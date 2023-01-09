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В Бобруйске за взятку задержали замдиректора предприятия

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  • 9.01.2023, 10:20
  • 2,806
В Бобруйске за взятку задержали замдиректора предприятия

Мужчину задержали с поличным.

В Бобруйске, как сообщает пресс-служба МВД, задержан заместитель директора предприятия. Силовики пишут, что мужчину задержали с поличным при получении взятки. Название предприятия не указывается.

40-летний подозреваемый с октября прошлого года якобы получал вознаграждение за благоприятное решение вопросов, связанных с поставкой комплектующих.

Всего за это время менеджер, как пишут силовики, получил 41 тыс. рублей взяток.

Уголовное дело также возбуждено в отношении руководителя коммерческого предприятие, передававшего вознаграждения.

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