В Бобруйске за взятку задержали замдиректора предприятия

В Бобруйске за взятку задержали замдиректора предприятия2
- 9.01.2023, 10:20
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Мужчину задержали с поличным.
В Бобруйске, как сообщает пресс-служба МВД, задержан заместитель директора предприятия. Силовики пишут, что мужчину задержали с поличным при получении взятки. Название предприятия не указывается.
40-летний подозреваемый с октября прошлого года якобы получал вознаграждение за благоприятное решение вопросов, связанных с поставкой комплектующих.
Всего за это время менеджер, как пишут силовики, получил 41 тыс. рублей взяток.
Уголовное дело также возбуждено в отношении руководителя коммерческого предприятие, передававшего вознаграждения.