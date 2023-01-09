Ниндзя Медведев 2 Telegram-канал «СерпомПо»

9.01.2023, 10:23

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фото: anadolu agency

Экс-президент РФ на каникулах насмотрелся японских фильмов.

Ближе к ночи бывший президент России Дмитрий Медведев предложил свой рецепт противодействия «предателям, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству».

Не хотим повторить ругательства, которыми Дмитрий Медведев наполнил своё сообщение, обратимся лишь к конечному выводу.

Медведев предлагает в случае «если закон не работает или не достигает цели» (?) действовать «по особым правилам военного времени». Используя для этого «тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие».

Кто это такие? Ниндзя, что ли? Фильмов японских насмотрелся на каникулах? Почему бы Дмитрию самому не попробовать стать воином-тенью. Пробраться через линию фронта и отомстить в Италии предателям, заморозившим знаменитое тосканское поместье.

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