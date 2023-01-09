Минфин заявил, что и дальше будет делать все для дефолта в Беларуси
- 9.01.2023, 10:35
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Режим и дальше будет платить по долгам в белорусских рублях.
Минфин Беларуси рассказал, как будет рассчитываться по государственному долгу в 2023 году. В феврале режиму предстоит погашать еврооблигации на сумму около 800 миллионов долларов, рассказал первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.
Первый замминистра финансов напомнил, что Совмин и Нацбанк в прошлом году принял совместное решение о том, что данный платеж будет осуществляться в белорусских рублях, что фактически означает дефолт.
Как писал сайт Charter97.org, агентство Fitch заявило, что в Беларуси ограниченный дефолт.