Минфин заявил, что и дальше будет делать все для дефолта в Беларуси 9.01.2023, 10:35

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Режим и дальше будет платить по долгам в белорусских рублях.

Минфин Беларуси рассказал, как будет рассчитываться по государственному долгу в 2023 году. В феврале режиму предстоит погашать еврооблигации на сумму около 800 миллионов долларов, рассказал первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Первый замминистра финансов напомнил, что Совмин и Нацбанк в прошлом году принял совместное решение о том, что данный платеж будет осуществляться в белорусских рублях, что фактически означает дефолт.

Как писал сайт Charter97.org, агентство Fitch заявило, что в Беларуси ограниченный дефолт.

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