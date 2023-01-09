Украинский лейтенант: На Бахмутском направлении россияне отправляют свою пехоту на верную смерть 9.01.2023, 10:45

Под Бахмутом продолжаются тяжелые бои.

Украинский лейтенант, командир роты батальона «Свобода» Нацгвардии Украины Евгений Оропай отметил, что в последнее время на Бахмутском направлении основные вражеские атаки проходят именно ночью, пишет «Униан».

Он рассказал, что россияне пытаются выдавить ВСУ с позиций не качеством, а количеством.

- Противник пытается продвигаться именно ночью, чтобы наши коптеры не могли замечать их. Врага гораздо больше, чем наших военнослужащих. Россияне массово пытаются выдавить нас с позиций не качеством, а количеством, - пояснил Оропай.

По словам военного, до нового года у российских оккупантов наблюдался определенный дефицит боекомплекта. Сейчас обстрелы усилились и попытки штурмов происходят по 5-6 раз в сутки.

- До 1 января враг меньше использовал артиллерийские снаряды, было много сожжено его БК на складах. Сейчас они массово начали стрелять снова, отправляют свою пехоту на наши позиции по 5-6 раз в сутки. Их просто отправляют на верную смерть, - подытожил командир роты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».