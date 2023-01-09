«Серая зона» или плацдарм: что происходит на Кинбурнской косе 3 9.01.2023, 11:09

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Как для ВСУ, так и для оккупантов эта зона имеет особую важность.

Кинбурнская коса, острова в плавнях Днепра под Херсоном и береговая линия на левой стороне реки формируют своеобразную операционную зону глубиной 20 км и площадью более 17 тысяч гектаров. Здесь проходит линия разграничения, происходят активные боевые столкновения, и, хотя рассматривать эту территорию как полноценный плацдарм – невозможно, ввиду ландшафта и географии, ее контроль чрезвычайно важен для обеих сторон, пишет «Стопкор».

Вокруг Кинбурнской косы – последнего все еще оккупированного клочка Николаевской области – уже несколько месяцев ведутся ожесточенные бои. 8 января спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк подчеркнула, что подробностей относительно ситуации в этом регионе не разглашают, чтобы не навредить людям, которые там живут.

Впрочем, по ее словам, стало известно, что операции по освобождению полуострова мешает погода, а на территории косы до сих пор присутствуют оккупационные войска.

«Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Так же с островами (Великий Потёмкинский и другие острова в дельте Днепра – ред.) еще продолжается боевая работа и контроля абсолютного не имеет ни одна из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где идут бои», – рассказала спикер.

Что это значит для ВСУ?

«Прежде всего, «серая зона» – это участок, на котором отсутствует контроль территории одной из сторон конфликта. То есть там, где нет контроля ВСУ и оккупантов – это серая зона. Но при этом это не означает, что этот контроль в краткосрочной перспективе не может возникнуть», – комментирует военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Он также отметил формирование на левобережье Херсона операционной зоны, которая сейчас достигает глубины 20 км, что является следствием огневого контроля ВСУ с правого берега. По мнению аналитика, враг оставляет присутствие в этой зоне, опасаясь форсирования Днепра со стороны ВСУ, что с военной точки зрения выглядит нонсенсом. В то же время Кинбурнская коса действительно может превратиться в «кинжал в спину» противника.

«Не будет никакого форсирования, все вырисовывается гораздо жестче в перспективе. Если взять карту боевых действий, раскрыть ее и посмотреть, 15 БТГр оккупантов развернуты в треугольнике Васильевка – Токмак – Мелитополь. Резервные 6 БТГр – на раздорожье Херсонской и Запорожской области. Тем временем на левом берегу 20 км операционной зоны, которая может выстрелить от Кинбурнской косы до Голой Пристани, Олешек и Новой Каховки. А что такое выстрел? Это напор. Это – возможности ВСУ за полторы недели освободить более 8,5 тысяч квадратных километров», – считает эксперт.

В то же время оккупанты активизируют свои ДРГ в плавнях под Херсоном.

Об этом со ссылкой на местные источники и спутниковые снимки за 8 января сообщает сообщество «Херсон: война без фейков». В частности, отмечено наращивание количества мелких плавсредств врага в затонах Старого Днепра и Конки. Кроме того, у местных жителей захватчики активно отбирают и скупают моторы для лодок. Также сообщают о значительном понижении воды в Днепре – его связывают с манипуляциями россиян, контролирующих шлюзы и сооружения Каховской ГЭС.

Оккупанты также установили на днях «триколор» на одном из островов (вероятно, речь идет об острове Круглик) и показали свою ДРГ, оперирующую на реках Конка и Чайка между Херсоном и Олешками. Причем пророссийские пропагандисты попытались выдать это видео за доказательство контроля силами РФ Большого Потемкинского острова. Однако аналитики из DeepState опровергли этот фейк.

Впрочем, в любом случае недооценивать серьезность намерений врага не стоит. Очевидно, что полноценное форсирование Днепра, даже при его замерзании, не будет осуществлять ни одна из сторон. Однако оккупанты вероятно и дальше будут полагаться на интенсивную деятельность своих ДРГ и оборудование огневых точках в береговой зоне, чтобы продолжать «кошмарить» правобережье от Херсона до Очакова. А ВСУ сосредотачиваются на огневом контроле логистических путей и уничтожении военных объектов противника.

В конечном счете, именно эффективный (огневой или физический) контроль Кинбурнской косы и островов в плавнях Днепра может стать решающим фактором в битве за весь украинский юг.

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