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В Белгородской области РФ с утра прогремели мощные взрывы

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  • 9.01.2023, 11:19
  • 6,516
В Белгородской области РФ с утра прогремели мощные взрывы

В России взрывы раздаются все чаще.

В России все чаще раздаются взрывы - их слышали 3 января под российскими Воронежем, Курском и вблизи других крупных городов вражеского государства, а в понедельник, 9 января «хлопки» прозвучали в Шебекино Белгородской области.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Так, по словам местных жителей, взрывы слышали около восьми утра по белорусскому времени. Сообщается, что, вероятно, сработало ПВО. В соцсетях публикуют фото следов на небе от пролетающей ракеты.

Местные Telegram-каналы публикуют соответствующее видео со звуками взрывов. Куда прилетело и есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

Стоит отметить, что взрывы в Шебекино прозвучали также вечером около 19 часов, днем ранее.

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