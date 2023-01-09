В Белгородской области РФ с утра прогремели мощные взрывы

В Белгородской области РФ с утра прогремели мощные взрывы2
- 9.01.2023, 11:19
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В России взрывы раздаются все чаще.
В России все чаще раздаются взрывы - их слышали 3 января под российскими Воронежем, Курском и вблизи других крупных городов вражеского государства, а в понедельник, 9 января «хлопки» прозвучали в Шебекино Белгородской области.
Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Так, по словам местных жителей, взрывы слышали около восьми утра по белорусскому времени. Сообщается, что, вероятно, сработало ПВО. В соцсетях публикуют фото следов на небе от пролетающей ракеты.
Местные Telegram-каналы публикуют соответствующее видео со звуками взрывов. Куда прилетело и есть ли пострадавшие — пока неизвестно.
Стоит отметить, что взрывы в Шебекино прозвучали также вечером около 19 часов, днем ранее.