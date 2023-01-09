Кодекс о земле 2023: что изменилось для дачников 9.01.2023, 11:16

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Изменения касаются и вычисления границ участков.

Лукашенко подписал Закон «Об изменении кодексов», который в том числе касается и самых распространенных проблем дачников, пишет «Комсомолка».

Часть норм вступила в силу 1 сентября 2022 года, часть – 1 января 2023.

Так, уже с 1 сентября 2022 можно было узаконить самовольно занятые земли (о так называемой земельной амнистии подробнее здесь), а также оформить земельный участок в садоводческом товариществе по фактическому пользованию без необходимости внесения изменений в проекты застройки этих товариществ, что существенно сэкономит деньги дачников.

Кроме того, в течение пяти ближайших лет можно приобретать земельные участки, в том числе и в садоводческих товариществах, в частную собственность с пониженными коэффициентами или по пониженной цене: 0,8 – на территории Минска, областных центров; 0,5 – на иных территориях. Некоторые дачники, которые купили участки после 1 сентября 2022, уже этим правом воспользовались и сэкономили на сделках.

С 1 января 2023 вступила в действие норма, предусматривающая, что дачники могут узаконить свой участок в фактических границах, если соседи не против. А при необходимости размеры дачного участка будут устанавливаться по заборам, фактическим границам участка и узакониваться в БРТИ. При этом генплан садового товарищества, который стоит прилично, изменять не придется. Если все же соседи не придут к консенсусу по смежной границе, то им придется разбираться в суде.

Начальник главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Госкомимущества Сергей Костров напомнил, что при узаконивании участков надо обращать внимание в том числе и на ширину автомобильных проездов, которые располагаются на землях общего пользования. Ширина проезда должна быть 5 метров, чтобы и машины разминулись без проблем, и спецтранспорт - скорая и пожарные - могли проехать .

Ранее сайт Charter97.org писал о том, как изменился Кодекс о земле Беларуси 2023.

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