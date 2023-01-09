«Конечно, я ожидала от родственников чего-то такого необычного» 5 9.01.2023, 11:38

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Белоруски рассказали о странных подарках.

Все мы ждем подарков, и неважно, положат их под елку или торжественно вручат. Подарки – это всегда маленькое чудо, отголосок детства, если хотите – немножко волшебство. Тем сильнее разочарование, если подарок оказывается, как бы это помягче сказать, не тем, что мы ожидаем.

Ranak.me рассказал несколько реальных историй про подарки, чтобы вы хорошенько подумали, выбирая презент родным или коллегам.

Светлана рассказала историю, которая произошла с ней много лет назад, но о которой вспоминает до сих пор со смехом.

— Самый кошмарный подарок я получила на свой двадцатый день рождения. Маленький юбилей, круглая дата. И, конечно, я ожидала от родственников чего-то такого необычного.

В общем и целом, так оно и вышло. Мне подарили сережки с маленькими бриллиантами, мобильный телефон, дорогие духи. А нужно сказать, что жили мы не очень богато, поэтому для меня это было дорого не только в плане денег, но и потому, что мама, папа и бабушка действительно постарались, чтобы мне это подарить.

На семейное застолье по поводу моего юбилея был пригласили и моего родного дядю вместе с супругой. Жену дяди в семье не очень любили. Это был второй брак, поэтому она никак не могла вписаться в наше семейство. А после моего дня рождения шансы это сделать стремительно упали к нулю.

Итак, входят гости. Дарят подарки, все желают счастья и здоровья. Настал черед дяди, но встала с тостом и поздравлениями его жена. В качестве подарка вручила мне обувную коробку дорогой женской кожаной обуви. Надо сказать, что накануне она несколько раз уточняла мой размер.

«Это настоящие, кожаные, очень дорогие сапоги, — подчеркнула родственница. – Носи на здоровье, женихов завлекай!».

Я была рада, искренне поблагодарила, так как жена дяди слыла очень прижимистой женщиной и, если честно, я не ожидала от нее такого жеста.

Открывать коробку и мерять сапоги не стала – постеснялась, а дядя с женой и не настаивали, мол, потом посмотришь. Посмотрела!

Когда все разошлись, решила примерить обновку. Открываю, а в коробке явно ношеная обувь: со сбитыми носами, с трещинами, с царапинами, тщательно замазанными кремом. Я в шоке начала надевать сапоги, но тут оказалось, что в одном еще и супинатор сломан.

Я хохотала до слез. Позвонила маме, рассказала, она тоже долго смеялась. И потом в нашей семье очень долго на вопрос: «Что тебе подарить?» мы все хором кричали «Конечно, сапоги!», и ржали. Вот такой подарочек!

Аня поделилась опытом нескольких странных подарков, которые она получала.

— Мама на мой день рождения купила кошелек «Prada» на рынке, а потом с пеной у рта доказывала, что это оригинал. Я согласилась, чтобы сделать приятное, хотя подделку не ношу, если что-то и есть, то настоящее.

На Новый год, тогда еще даже не молодой человек, но намечались отношения, решил сделать романтический подарок. При мерцании свеч я загорелась увидеть ШОУ, но он вышел с чем-то в руках, оказалось — котенок. Родители были в шоке, когда я его принесла домой.

И еще была странная история. В нашем подъезде соседи праздновали свадьбу и поставили новое авто под окном. А у меня был такой активный поклонник, очень он меня добивался. И тут он звонит и говорит, что у него для меня крутой «сюрпрайз» и попросил выглянуть в окно. Я глянула, а там, божечки мои, – крутая тачка! Помчалась на улицу, волосы назад, а там он стоит, в новых джинсах! И первый вопрос от него был с такой улыбкой: «Ну, как? Прикольные?».

— Я познакомилась с будущим мужем в 17 лет, — рассказывает Марина. — Он был ненамного старше, оба бедные студенты, ничего не смыслящие в подарках противоположному полу. За год встреч он не подарил мне ни одного подарка, хотя я старалась делать маленькие презенты.

И вот, накануне годовщины знакомства я все высказала. А надо сказать, что наша годовщина 14 января. За 2 недели до этого наступил год Кабана по восточному календарю. И вот, в этот чудесный день, подходит ко мне мой парень и протягивает подарок — свинью в гнезде! Такая китайская 5-сантиметровая розовая хрюшка в реально птичьем жилище! Наверно, в ларьке сей шедевр приобрел… Потом исправился, научился подарки выбирать…

Наталья утверждает, что самый ужасно-кошмарный подарок был у нее.

— Встречалась с парнем. Зарабатывал он очень и очень прилично. Так вот, у него день рождения. Я покупаю ему на свою скромную зарплату хороший, приличный (не буду уточнять какой) подарок. Ладно…Все прекрасно, он в восторге… Наступает мой день рождения. А я ему до этого еще так тактично намекала, что мечтаю, мол, об одном дорогом парфюме… И вот он с торжественным, гордым видом вручает мне «презент». Открываю пакет, а там… Кривенький, железненький, на тонких ножках, с облезлым стеклом, подсвечник… Да, и еще несколько свечек-таблеток в придачу. Мужику на тот момент было 32 года!

Маша рассказала нам историю про ужасный подарок, но только так получилось, что подарили его не ей, а она сама стала вот такой странной дарительницей.

— В университете у нас собралась компания девчонок, человек восемь, мы все время были вместе. Среди нас была Наташа. Очень добрая, милая, все ее любили, но очень некрасивая. Наташа страшно комплексовала, все время говорила, какая она страшная, пыталась худеть, краситься, одеваться модно.

И вот у Наташи день рождения. Она приглашает нас к себе в гости, и каждая из девчонок думает, что подарить. А меня вот черт дернул поюморить. Пошла в магазин сувениров и купила там огромную зеленую жабу, такую толстую, с бородавками, с огромным ртом и маленькими глазками. Ну, объективно, она чем-то на Наташку и смахивала.

Сразу хочу оговориться, что Наташку я очень люблю, и дружу с ней до сих пор. Просто решила пошутить. И вот день рождения, все дарят подарки: косметику, белье красивое, парфюм. А у меня – огромный пакет в красивой подарочной обертке. Вручаю имениннице, она в предвкушении разворачивает. И видит там эту жабу. Я уже пожалела о своем выборе, когда она упаковку вскрывала – столько у нее детского восторга было в глазах. И вот эти глаза начинают наполняться слезами, и Наташка бежит в ванную горько рыдать.

Мы не поссорились, я попросила прощения, а Наташка, добрая душа, на меня обиды не держала. Но я зареклась дарить плохие подарки, ну их, в самом деле…

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