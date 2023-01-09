В российском Братске подожгли военкомат 4 9.01.2023, 11:54

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Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата.

Неизвестные подожгли здание центрального военкомата в городе Братск Иркутской области, - сообщает издание «База». По его данным, в ночь на 9 января кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью в окно помещения на первом этаже.

Пожар заметил охранник и вызвал на место специальные службы. Огонь, как пишет «База», удалось потушить прежде, чем он охватил всё здание. Сотрудники полиции, находившиеся на месте пожара, заявили, что причиной пожара «стал не поджог, а неисправность электропроводки».

Напомним, что с полномасштабного вторжения российской армии в Украину и связанной с ней мобилизации, в разных городах России участились атаки на здания военкоматов и администраций. Известно как минимум о сорока подобных случаях, в нескольких регионах были возбуждены уголовные дела.

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